The White Lotus 3 in streaming: dove vedere la serie tv

The White Lotus 3 in streaming: dove vederlo

La terza stagione di The White Lotus, la serie HBO premiata agli Emmy, porta il suo pubblico in Thailandia. Dopo il successo delle Hawaii e della Sicilia, l’ideatore, regista e sceneggiatore Mike White regala ai telespettatori un nuovo capitolo pieno di intrighi e passioni. Tra le spiagge di Koh Samui e Phuket e l’energia di Bangkok, un nuovo gruppo di persone vivrà un’esperienza indimenticabile. Gli episodi saranno disponibili dal 17 febbraio su Sky Atlantic e si potranno vedere anche in streaming. Non a caso con un abbonamento Sky attivo, basta scaricare l’applicazione gratuita di Sky Go su smartphone, tablet o PC (disponibile su App Store, Google Play, AppGallery e Amazon Store). Possono collegarsi fino a 4 dispositivi in contemporanea e guardare le puntate in streaming, anche offline. Chi non ha Sky può rimediare con NOW, la piattaforma streaming che necessita di un abbonamento a parte. On demand è possibile vedere anche gli episodi delle prime due stagioni.

Il cast

Protagonisti di questa terza stagione Carrie Coon, Walton Goggins, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Lalisa Manobal, Tayme Thapthimthong. Inoltre Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Nicholas Duvernay, Scott Glenn, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Dom Hetrakul, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris. Nel frattempo HBO ha già confermato la quarta stagione di The White Lotus. Ecco invece il cast delle prime due stagioni:

Armond, interpretato da Murray Bartlett

Nicole Mossbacher, interpretata da Connie Britton

Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge

Rachel, interpretata da Alexandra Daddario

Quinn Mossbacher, interpretato da Fred Hechinger

Shane Patton, interpretato da Jake Lacy

Paula, interpretata da Brittany O’Grady

Belinda Lindsey, interpretata da Natasha Rothwell

Olivia Mossbacher, interpretata da Sydney Sweeney

Mark Mossbacher, interpretato da Steve Zahn

Kitty, interpretata da Molly Shannon

Dillon, interpretato da Lukas Gage.

Hutch, interpretato da Alec Merlino.

Kai, interpretato da Kekoa Scott Kekumano.

Greg, interpretato da Jon Gries, doppiato da Sandro Acerbo

Bert Di Grasso, interpretato da F. Murray Abraham

Albie Di Grasso, interpretato da Adam DiMarco

Daphne Sullivan, interpretata da Meghann Fahy

Mia, interpretata e doppiata da Beatrice Grannò

Greg Hunt, interpretato da Jon Gries

Quentin, interpretato da Tom Hollander

Valentina, interpretata e doppiata da Sabrina Impacciatore.

Dominic Di Grasso, interpretato da Michael Imperioli

Cameron Sullivan, interpretato da Theo James

Harper Spiller, interpretata da Aubrey Plaza

Portia, interpretata da Haley Lu Richardson

Ethan Spiller, interpretato da Will Sharpe

Lucia Greco, interpretata da Simona Tabasco

Jack, interpretato da Leo Woodall

Com’è finita la prima stagione? Riassunto ultima puntata

La prima stagione, uscita nell’estate del 2021, ha letteralmente sbancato gli Emmy Awards. Con 20 nomination in 13 categorie e ben 10 statuette vinte, la serie ha dominato la gara, aggiudicandosi anche il prestigioso premio come miglior miniserie.

Nel finale della prima stagione Rachel confessa a Shane di aver commesso un errore sposandolo. Tanya, nonostante la malattia di Greg, decide di non lasciarlo e, sentendosi in colpa nei confronti di Belinda, le offre una grossa somma di denaro per liberarla dalle relazioni basate sul denaro. Nel frattempo Kai viene arrestato e i gioielli rubati vengono recuperati. Paula confessa di aver partecipato alla rapina, mentre Quinn decide di rimanere alle Hawaii per unirsi ai canoisti locali, con enorme disapprovazione dei suoi genitori. Shane, informato della rapina, chiama il suo agente di viaggio, innescando una reazione a catena che porta al licenziamento di Armond che a sua volta decide di vendicarsi di Shane, contaminando la sua valigia con i suoi escrementi. Shane però lo scopre, lo uccide accidentalmente e nasconde il corpo nella valigia.

Com’è finita la seconda stagione? Riassunto ultima puntata

La seconda stagione ha ottenuto invece ben 23 nomination agli Emmy, tra cui quella per la tanto ambita categoria di miglior serie drammatica, e ha portato a casa 5 statuette.

Nel finale della seconda stagione Ethan quasi annega Cameron dopo aver scoperto il suo bacio con Harper: tra i due poi scoppia di nuovo la passione. Albie aiuta Lucia a sfuggire ad Alessio, ma viene tradito, infatti la ragazza – d’accordo con Alessio e Mia – lo abbandona dopo aver incassato il denaro. Intanto Tanya comincia a sospettare un complotto ai suoi danni, organizzato da Greg e dai suoi nuovi amici, e decide di muoversi in anticipo. La ragazza uccide Greg e i suoi complici, ma a sua volta muore in un incidente mentre tenta la fuga. Dopo aver scoperto il coinvolgimento di Jack nel complotto, Portia riesce a salvarsi e si riunisce ad Albie all’aeroporto.