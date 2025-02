Tomb Raider in streaming: dove vedere la nuova serie tv

Tomb Raider in streaming: dove vederlo

Dopo il successo della serie animata su Netflix, il franchise di Tomb Raider tornerà con una serie live-action su Prime Video. La serie è in fase di sviluppo da gennaio 2023, con Phoebe Waller-Bridge come sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Non è ancora stata annunciata una data di uscita, perciò ci sono pochi dettagli a riguardo. Ricordiamo che i clienti Amazon Prime possono optare per un abbonamento mensile al costo di 4,99 euro, oppure scegliere la soluzione annuale a 49,90 euro. Per gli studenti, sono disponibili tariffe agevolate: l’abbonamento mensile Prime Student è offerto a 2,49 euro, mentre l’abbonamento annuale è disponibile a 24,95 euro.

Le anticipazioni

L’attrice Sophie Turner, conosciuta dal pubblico del grande schermo per i suoi ruoli in Game of Thrones (per il ruolo di Sansa Stark per il quale ha ricevuto una nomination agli Emmy) e X-Men (come Jean Grey), interpreterà Lara Croft nella nuova serie. La Turner si unisce così ad a una lista di attrici di talento che hanno interpretato Lara Croft in live-action, seguendo le orme di Angelina Jolie e Alicia Vikander. Per ottenere il ruolo di Lara Croft in questa serie, Sophie Turner ha superato una forte concorrenza, che includeva nomi del calibro di Lucy Boynton, Emma Corrin e Mackenzie Davis. Al momento non ci sono ulteriori informazioni.

Le origini di Tomb Raider

Tomb Raider è una serie di videogiochi di avventura, con protagonista Lara Croft, una archeologa inglese alla ricerca di manufatti antichi. La serie, cominciata nel 1996, ha visto diversi sviluppatori e editori nel corso degli anni, tra cui Core Design, Eidos Interactive, Square Enix e Embracer Group. I videogiochi sono suddivisi in tre serie principali: la serie originale, una trilogia retcon e una trilogia reboot, oltre a vari spin-off. Il franchise si è espanso anche in altri settori, come cinema, televisione, libri e fumetti. Nei giochi, Lara Croft è stata doppiata da Elda Olivieri fino al 2014 e da Benedetta Ponticelli nella trilogia reboot. Fin dal suo esordio nell’ormai lontano 1996, Tomb Raider ha riscosso un successo mondiale immediato, non solo per la sua azione e avventura, ma anche per la protagonista Lara Croft, per l’appunto. Il personaggio ha generato un marchio multimediale, con apparizioni in pubblicità, musica (come nel tour degli U2) e riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Guinness dei Primati e una stella nella Walk of Game. Lara Croft è stata anche riconosciuta da Forbes come uno dei personaggi di fantasia più ricchi.