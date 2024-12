What If…?: dove vedere in streaming la serie tv Marvel

What If…? in streaming: dove vederlo

What If…? è una serie animata americana (la prima dei Marvel Studios) creata da A.C. Bradley per il servizio di streaming Disney+, basata sull’omonimo ciclo di fumetti Marvel Comics. Nel corso delle puntate la serie mette in luce delle versioni alternative dei film del Marvel Cinematic Universe, sceneggiata da Bradley e diretta da Bryan Andrews e Stephan Franck. La terza stagione ha debuttato sulla famosa piattaforma di streaming domenica 22 dicembre 2024 con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per otto giorni di fila.

La trama della terza stagione

What If…? 3 avrà come protagonisti i personaggi che compiono scelte inaspettate che trasformano i loro mondi in versioni alternative del MCU. L’Osservatore (con la voce di Jeffrey Wright nella versione originale e con quella di Paolo Marchese in italiano) guiderà il pubblico alla scoperta di personaggi come Captain America/Sam Wilson, The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno)/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta Dea del Tuono e tanti altri.

Ricordiamo che l’Osservatore è un membro della razza extraterrestre degli Osservatori, che osserva il Multiverso intervenendo solo in maniera occasionale negli eventi. All’inizio di ogni episodio pronuncia il seguente discorso: “Tempo. Spazio. Realtà. Non hanno un andamento lineare. Formano un prisma di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà infinite, creando mondi alternativi a quelli già conosciuti. Sono l’Osservatore, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi, e riflettete sulla domanda… E se…?“.

Le tre stagioni

La prima stagione è uscita su Disney+ l’11 agosto 2021 ed è composta da 9 episodi. Fa parte della Fase Quattro del MCU. La seconda stagione, invece, sempre composta da 9 episodi, è uscita a cadenza giornaliera dal 22 dicembre 2023, mentre la terza ed ultima stagione, composta da 8 episodi, – come già anticipato in precedenza – sarà pubblicata a cadenza giornaliera dal 22 dicembre 2024 e fa parte della Fase Cinque del MCU. Kevin Feige ha spiegato con l’annuncio della serie che sarebbero stati cambiati “momenti fondamentali” dall’intero MCU, come per esempio abbiamo visto nel primo episodio Peggy Carter che assume il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers. Agli Emmy del 2022 ha ricevuto le seguenti candidature: