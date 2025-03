Zero Day in streaming: dove vedere la serie tv con Robert De Niro

Zero Day in streaming: dove vederlo

Dallo scorso 20 febbraio è disponibile in streaming “Zero Day”, una serie tv che sta tenendo gli spettatori incollati allo schermo. Creata da Eric Newman, Noah Oppenheimer e Michael Schmidt, e diretta da Lesli Linka Glatter, questa produzione statunitense si distingue per un cast stellare, con Robert De Niro e Lizzy Caplan nei ruoli principali. Le puntate (sei) sono disponibili su Netflix, visto che si tratta di una produzione della stessa piattaforma per contenuti streaming e on demand. Per vedere la serie, quindi, basta avere un account a pagamento, anche perché su Netflix non è disponibile una prova gratuita, ma c’è la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Trama e cast

“Zero Day” si presenta come un avvincente thriller politico, che esplora le conseguenze di un devastante attacco informatico globale. La sinossi si snoda attraverso scenari di tensione e suspense, in cui la vulnerabilità del mondo digitale si mixa con le dinamiche del potere politico. Robert De Niro, icona del cinema mondiale, ricopre il ruolo di un personaggio fondamentale in questa storia, portando sullo schermo la sua inconfondibile presenza e il suo talento. Al suo fianco, Lizzy Caplan contribuisce a creare una atmosfera di alta tensione. La serie non si limita a raccontare un attacco informatico, ma approfondisce le implicazioni politiche e sociali di un evento di tale portata. In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più al centro di tutto, “Zero Day” invita a riflettere sulla fragilità dei sistemi digitali e sulle possibili conseguenze di una loro fine. La regia di Lesli Linka Glatter, nota per il suo lavoro in serie di successo come “Homeland”, contribuisce a creare un’atmosfera di realismo e tensione.

Come già detto Robert De Niro interpreta George Mullen, mentre Lizzy Caplan riveste i panni di Alexandra Mullen. Jesse Plemons è Roger Carlson, mentre Joan Allen incarna Sheila Mullen. Connie Britton dà vita a Valerie Whitesell, un personaggio con un ruolo cruciale nello scenario politico. Bill Camp si cala nel ruolo di Lasch, una persona enigmatica. Dan Stevens personifica Evan Green, un personaggio che si muove tra le ombre del potere. Angela Bassett ricopre il ruolo di Evelyn Mitchell, Matthew Modine è Richard Dreyer, McKinley Belcher III veste i panni di Carl Otieno, mentre Clark Gregg interpreta Robert Lyndon. E ancora Gaby Hoffmann si trasforma in Monica Kidder, Mark Ivanir dà corpo a Natan e Mozhan Marnò si cala nel ruolo di Melissa Kornblau.

Tutti i numeri da record

Secondo i dati forniti dalla piattaforma, “Zero Day” ha ottenuto un notevole successo nei suoi primi quattro giorni di uscita, totalizzando 19,1 milioni di visualizzazioni. La serie si è piazzata al secondo posto nella top 10 britannica e ha conquistato la top 10 in ben 91 paesi, inclusa l’Italia. Questo risultato sembra confermare il successo dell’investimento di Netflix, indipendentemente dalle recensioni della critica. Resta da vedere se questi numeri basteranno a convincere la piattaforma a produrre una seconda stagione.