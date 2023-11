Harry Potter, cercasi macchinisti per "l'Hogwarts Express": le caratteristiche

La compagnia ferroviaria ScotRail sta attualmente cercando aspiranti macchinisti per il treno di Harry Potter, un’occasione affascinante e unica nel suo genere paragonabile quasi ad una dei sogni che si facevano da bambini. La notizia, riportata dal sito della Bbc, svela che la società è alla ricerca di macchinisti tirocinanti per operare su una delle tratte ferroviarie più suggestive e panoramiche al mondo: la West Highland Line. Questa linea ferroviaria collega la vivace città di Glasgow a destinazioni pittoresche come Oban, Fort William e Mallaig, attraversando luoghi che hanno fatto da sfondo a molte scene indimenticabili della saga di Harry Potter e ad altri successi cinematografici e televisivi ambientati nel Regno Unito.

La tratta attraversa località come Crianlarich e si dirama in più direzioni, portando i viaggiatori a Oban attraverso Loch Awe e a Fort William e Mallaig attraverso il suggestivo Rannoch Moor. Nel 2009, la West Highland Line è stata insignita del titolo di “miglior viaggio ferroviario del mondo” in un sondaggio condotto dalla rinomata rivista di viaggi Wanderlust, confermando la sua bellezza e il suo fascino unici.

Tra le numerose stazioni presenti lungo il percorso, la Bbc sottolinea il viadotto di Glenfinnan, noto per essere apparso in due dei film epici tratti dai romanzi di J.K. Rowling: “Harry Potter e la camera dei segreti” e “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”. In queste pellicole, la locomotiva a vapore Jacobite, scelta per rappresentare l’Hogwarts Express, attraversa questo viadotto, contribuendo a creare la magia delle avventure di Harry Potter sul grande schermo. La West Highland Line include anche la stazione di Corrour, posizionata a 408 metri sul livello del mare, che la rende non solo la stazione più alta, ma anche la più remota del Regno Unito, immortalata nel celebre film “Trainspotting”.

L’opportunità di diventare un macchinista per questa incredibile linea ferroviaria è presentata come un vero “lavoro da sogno” dal sito Hijobs, incaricato delle assunzioni per conto di ScotRail. I candidati, senza necessità di esperienza pregressa ma con un’età minima di 20 anni, avranno la possibilità di lavorare a Fort William. Il percorso di formazione, che include anche test medici, preparerà i tirocinanti per la loro avventura ferroviaria. Lo stipendio iniziale, allettante con £32.968 all’anno (equivalenti a €37.748), potrebbe salire a £58.028 (€66.442) una volta ottenute le qualifiche necessarie, rendendo questa opportunità non solo affascinante dal punto di vista esperienziale ma anche finanziariamente gratificante. In definitiva, un invito a vivere la magia di Harry Potter sulla storica West Highland Line.