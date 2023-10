Il Collegio 8, anticipazioni terza puntata: quando e dove vederla

La terza puntata del collegio 8 sarebbe dovuta andare in onda domenica 8 ottobre ma a causa di ciò che sta succedendo in Israele La Rai ha deciso di dare priorità al tg2. La puntata, dunque, è stata rimandata a domenica 15 ottobre sempre su Rai2. Ma vediamo di seguito le anticipazioni e cosa accadrà in questa terza puntata ricca di colpi di scena, ospiti e new entry.

Anticipazioni terza puntata “Il Collegio 8”

Questa stagione è ambientata nel 2001 quindi gli studenti stanno cercando di adattarsi agli stili e alle abitudini di vent’anni fa. La scorsa puntata è avvenuto il tanto atteso “taglio dei capelli” e due studenti, Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi, sono stati espulsi a causa del loro comportamento. Inoltre, una nuova studentessa ha varcato le porte de Il Collegio 8 e si tratta si Aurora Costantini.

Nella terza puntata, saranno presenti alcuni ospiti d’eccezione come il cantautore Leo Gassman che prenderà parte alla lezione di musica e arte. Il secondo ospite di questa nuova puntata sarà Barbascura X, il noto divulgatore scientifico che farà agli studenti una lezione di chimica.

Il professor Maggi, invece, terrà una lezione di teatro che si rivelerà essere commovente in quanto gli studenti saranno chiamati a confidare le loro più profonde paure confidandosi con i compagni.

Anche in questo puntata, come la scorsa, ci sarà una new entry nel collegio e sarà una ragazza. Infatti, se molti studenti stanno facendo accesso all’interno del collegio di Lodi molti, se questa settimana, non studieranno e si impegneranno dovranno lasciare il collegio poiché ci sarà il primo esame di sbarramento determinante per poter continuare tale esperienza.