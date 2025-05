Unitelma Sapienza: promo "Regalati un Master" fino al 1° giugno

L’Università Unitelma Sapienza lancia una vantaggiosa opportunità per chi desidera investire nel proprio futuro accademico e professionale. La promozione “Regalati un Master” rappresenta un’iniziativa esclusiva attiva fino al 1° giugno 2025, pensata specificamente per premiare la fedeltà degli ex studenti dell’ateneo che hanno già conseguito una laurea o un master.

Questa strategia formativa si inserisce in un più ampio progetto di accessibilità alla formazione post-laurea, con l’obiettivo concreto di abbattere le barriere economiche che spesso limitano i percorsi di specializzazione. Grazie a questa iniziativa, i destinatari possono accedere a una vasta gamma di master con rette significativamente scontate, rendendo più sostenibile l’investimento in competenze avanzate.

I vantaggi economici della promozione studentesca

La promozione offre sconti significativi su numerosi master specialistici. Chi aderisce all’iniziativa può usufruire di riduzioni che arrivano fino al 53% sul costo originario, come nel caso del master Unitelma in Governance delle pubbliche amministrazioni (da €1.600 a soli €750).

Altri esempi includono il master in Antiriciclaggio e sistemi di compliance (da €3.800 a €2.280), Direzione delle aziende sanitarie (da €1.600 a €960) e Sustainability Management (da €1.600 a €960). Particolarmente vantaggiosa anche l’offerta per Tecnologie per l’apprendimento (da €800 a €480). La promozione rimane attiva fino al 1° giugno 2025, offrendo un’opportunità temporanea ma preziosa per investire nella propria crescita professionale.

I risparmi concreti dietro un futuro professionale di valore

I master proposti coprono settori in forte espansione, dalle tecnologie sanitarie alla sostenibilità, garantendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. La formazione continua, facilitata da questa iniziativa, non è solo un arricchimento personale ma un vero strumento competitivo per affrontare le sfide professionali con credenziali di alto livello accademico.

I passaggi per completare l’iscrizione

Aderire alla promozione è semplice e veloce: basta compilare il modulo online dedicato sul sito dell’ateneo, specificando il master di interesse tra quelli disponibili a tariffa agevolata. Una volta inviata la richiesta, il team di Unitelma Sapienza fornirà tutte le indicazioni per finalizzare l’iscrizione.

Occorre tenere presente che la quota promozionale non include la marca da bollo da € 16, da versare obbligatoriamente all’atto dell’immatricolazione, né eventuali tasse aggiuntive previste per il conseguimento del titolo. L’intero processo è stato ottimizzato per garantire un’esperienza fluida e senza complicazioni, consentendo anche a chi ha tempi ristretti di completare l’iscrizione rapidamente.