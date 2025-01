Ilary Blasi punta alla laurea in criminologia, superati i test di ingresso

Ilary Blasi si iscrive al corso di laurea in criminologia

Ilary Blasi si prepara a una nuova sfida, quella di conseguire la laurea in Criminologia. Dopo il periodo di grandi cambiamenti nella sua vita che tutti conosciamo bene, tra i quali la separazione dall’ex marito Francesco Totti e la nuova relazione con Bastian Muller, la conduttrice televisiva ha deciso di tornare sui banchi di scuola o, meglio, dell’università, grazie a questo nuovo grande obiettivo che si è prefissata. Una tappa in più nel suo percorso di rinascita.

Un’ambizione nata dalla passione per Chi l’ha visto?

Nata a Roma il 28 aprile 1981, Ilary Blasi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, partecipando a degli spot pubblicitari e a piccoli ruoli in film e serie televisive. La svolta è arrivata con la partecipazione al programma “Passaparola”, nel quale si è fatta conoscere dal grande pubblico come letterina, e con la conduzione della trasmissione “Le Iene”. A renderla popolare ha contribuito anche il matrimonio con Francesco Totti, con il quale ha condiviso vent’anni di vita e con il quale ha avuto tre figli.

Rientrata da una vacanza ai Caraibi con il fidanzato, Ilary ha annunciato di aver superato i test d’ingresso presso l’Istituto di Scienze Forensi di Milano, ente specializzato nelle applicazioni dei metodi scientifici e delle tecnologie alle investigazioni giudiziarie, stragiudiziali e assicurative, oltre che un importante centro formativo per chi aspira a intraprendere una carriera nel mondo della criminologia. Ad aiutarla in questa scelta, un’amica speciale: Federica Sciarelli, giornalista e volto storico di “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai 3 dedicato alla ricerca di persone scomparse e non solo.

Ilary Blasi ha raccontato, con la nota ironia che la contraddistingue, il peso delle aspettative che accompagnano questa sua nuova avventura: “Con questa cosa dell’università mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘Quando ti laurei?’ Oddio, le aspettative…”. Nonostante le battute, Ilary sembra essere determinata. Ad Androkonos ha dichiarato: “Io sprono sempre i miei figli a studiare e poi sono la prima che non continua. Ma vediamo passo dopo passo”.

La stima per Federica Sciarelli

A superare il test d’ingresso, dicevamo, è stata aiutata da Federica Sciarelli. Blasi ha confessato di essere una grande fan della trasmissione che conduce, tanto da definirsi scherzosamente una vera e propria “Chilhavister”. Alla notizia, la pagina Instagram ufficiale di Chi l’ha visto? ha dedicato un post, condividendo una foto pubblicata dalla stessa Ilary. La stima che quest’ultima nutre per Sciarelli non è un mistero. Lei stessa ha dichiarato: “Lei è la numero uno”, “La seguo sempre, ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi lascio prendere dal matto, quindi potrei dire in diretta cose che non vanno bene.”

Di cosa si occupa la criminologia

Anche se tra trasmissioni, serie Tv e podcast dedicati abbiamo imparato a familiarizzare con questa materia, facciamo un po’ di chiarezza: la criminologia è la disciplina che studia i fenomeni criminali da diversi punti di vista, integrando conoscenze di psicologia, sociologia, diritto e scienze forensi. Si occupa di analizzare le cause e le dinamiche dei comportamenti criminali, con l’obiettivo di comprendere meglio il fenomeno e contribuire alla prevenzione e alla gestione dei reati.

Dove studiare Criminologia in Italia

In Italia, diverse università ospitano corsi di laurea in Criminologia o in materie correlate, come Scienze Forensi e Psicologia Criminale. Tra le città principali ci sono Enna, dove presso l’università Kore è previsto il corso di laurea triennale in Servizio Sociale e Scienze Criminologiche; e Chieti e Pescara, dove presso l’università degli studi Gabriele d’Annunzio ci si può iscrivere alla facoltà di Sociologia e Criminologia. Una vasta scelta è disponibile anche presso le numerose Università telematiche riconosciute dal Miur.

Se volete intraprendere un percorso di studi simile, vi segnaliamo anche l’Istituto di Scienze Forensi di Milano, conosciuto per la qualità dei suoi programmi accademici e per l’approccio interdisciplinare che integra teoria e pratica. Di fatto, prepara gli studenti a lavorare nell’ambito delle investigazioni, delle consulenze legali e del supporto psicologico alle vittime.

Foto Credit Pagina Facebook di Ilary Blasi