In Conversation with Mathame: il duo melodic-techno si racconta al SAE Institute Milano

Un talk per conoscere due delle menti italiani più brillanti della scena musicale internazionale: i Mathame arrivano al SAE Institute di Milano

Questa sera, giovedì 22 febbraio 2024, il campus del SAE Institute Milano sarà protagonista di un evento straordinario che vedrà la partecipazione dei celebri fratelli Matteo e Amedeo Giovanelli, meglio conosciuti come Mathame. Questo talk, che si terrà dalle 18:30 alle 20:00, sarà un’occasione imperdibile per conoscere da vicino due delle menti più brillanti della scena musicale internazionale.

La Carriera di Mathame sotto la lente di Damir Ivic

Moderato da Damir Ivic, giornalista e docente guest di SAE Institute Milano, l’incontro fornirà uno sguardo approfondito sulla carriera straordinaria dei Mathame. Durante il talk, si discuterà dei concept dietro ai loro spettacoli, del loro approccio alla produzione musicale, del rapporto con le nuove tecnologie e l’IA, nonché delle loro esperienze in tour e dei grandi festival internazionali, come Coachella, Sziget, Tomorrowland e Ultra Music Festival, a cui hanno preso parte.

Il viaggio sonoro dei Mathame

Originari della Sicilia, i Mathame hanno rapidamente conquistato la scena internazionale con le loro produzioni cinematiche e suggestive. Il duo nasce all’interno del Laboratorio sperimentale Biokosmos fondato nel 2006 da Matteo Giovanelli ‒ formazione classica e musicale e Master in Film&New media alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, dove ha l’opportunità di studiare con docenti ed autori di fama internazionale, tra cui Wu Ming, Derrick De Kerchove, Francesco Monico e Antonio Caronia. Il fratello minore Amedeo arriva nel 2014 e diventa subito parte attiva dell’area musicale Mathame.

Il duo raggiunge il grande pubblico nel 2018 con l’E.p “Nothing around us”, uscito per l’etichetta dei Tale of Us, Afterlife, che include brani come “Nothing around us” e “Fade into you” entrambe entrate nelle classifiche e nelle playlist più importanti del pianeta ai primi posti.

Da allora i Mathame lavorano per dar forma e contenuto ad anni di sperimentazione nell’agriturismo di famiglia sulle pendici dell’Etna, dove si trova il Laboratorio di Matteo che vanta al suo attivo installazioni (“Boath Fragments”), performance video e cortometraggi d’autore (“TLMC”, “Fratello 69” e “Chronodeon”) premiati in vari festival.

Dai primi successi, i due ragazzi si sono fatti conoscere e apprezzare per le melodie soul e per una precisione tecnica impeccabile, in grado di dar vita a un viaggio sonoro unico ed emozionante. Una delle tracce più celebri del loro repertorio è “Come For You”, un brano che esplode con energia da club e tocchi orchestrali delicati, rappresentando solo uno dei tanti esperimenti sonori che caratterizzano la loro musica.

Come partecipare all’evento

L’evento “In Conversation with Mathame” è gratuito, ma è necessario registrarsi online al seguente indirizzo email: [email protected]. Il talk si terrà presso il campus di SAE Institute Milano, situato in via Domenico Trentacoste 14 a Milano.

I posti per l’evento sono limitati: in caso di mancata partecipazione è richiesta la gentile disdetta del posto prenotato, annullando la registrazione online o inviando una mail a email: [email protected].