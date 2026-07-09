Incendio al liceo Machiavelli di Firenze: evacuazione e orali di maturità sospesi

Nella mattinata del 7 luglio 2026, poco prima delle 7:30, un incendio è divampato nella sede storica di Palazzo Rinuccini del liceo Machiavelli di Firenze, situata in via di Santo Spirito. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione immediata dell’edificio, fortunatamente senza causare feriti.

L’emergenza ha interrotto bruscamente l’avvio dei colloqui dell’esame di Stato, previsti per quella giornata. A seguito dei danni riportati dalla struttura e delle verifiche tecniche necessarie, il preside Francesco Giari ha disposto la sospensione di tutti gli orali della maturità calendarizzati e la chiusura dell’intero palazzo, dichiarato inagibile per ragioni di sicurezza.

L’allarme e i soccorsi: la sequenza degli interventi

L’allarme è scattato alle 7:30 del mattino, poco prima dell’avvio dei colloqui. Gli operatori scolastici, unici presenti nell’edificio in quel momento, hanno immediatamente segnalato la presenza di fumo e fiamme. I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono giunti rapidamente sul posto, avviando un intervento prolungato per domare il rogo partito dal primo piano di Palazzo Rinuccini.

L’evacuazione è stata rapida e ordinata, evitando situazioni di pericolo per le persone. La prontezza nell’attivare la catena dei soccorsi ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, contenendo i danni.

Fuori dal portone si è creato un clima di tensione: studenti e familiari, già in attesa per gli esami, hanno assistito preoccupati alle operazioni di spegnimento. L’assenza di feriti rappresenta l’esito più importante di questa emergenza.

I danni alla sede di Palazzo Rinuccini: uffici e affreschi colpiti

Il rogo ha colpito con particolare intensità due locali del primo piano di Palazzo Rinuccini: l’ufficio amministrativo e quello della didattica. Le fiamme hanno annerito le pareti, distrutto parte degli arredi e compromesso numerosi documenti conservati negli spazi coinvolti.

Tuttavia, l’aspetto più delicato riguarda gli affreschi presenti nelle sale, danneggiati sia dal calore diretto che dal fumo denso che ha invaso i locali. Trattandosi di una sede storica di grande valore artistico, ogni intervento di recupero richiederà competenze specialistiche e tempi prolungati, rendendo complessa la pianificazione del ritorno alla normalità operativa.

La gestione dell’emergenza: chiusura della scuola e rinvio degli orali

Di fronte ai danni strutturali e all’invasione dei fumi, Palazzo Rinuccini è stato immediatamente dichiarato inagibile. Il preside Francesco Giari ha disposto la chiusura integrale della sede storica per l’intera giornata, comunicandolo attraverso una circolare ufficiale pubblicata sul sito dell’istituto.

Nel testo si legge: «Per ragioni di sicurezza sono sospese tutte le attività, compresi gli orali della Maturità che erano in calendario».

La decisione ha interessato tutti i maturandi convocati per i colloqui, che dovranno attendere una nuova calendarizzazione ancora da definire. Il rinvio rappresenta un contrattempo delicato per chi aveva già raggiunto la scuola e stava per affrontare la prova finale.

La dirigenza sta ora valutando le modalità di riconvocazione, coordinandosi con le commissioni d’esame per garantire il regolare svolgimento dei colloqui in tempi rapidi e in condizioni adeguate.

Le indagini sulle cause: accertamenti e tempi di ripristino

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi tecnici necessari. Le cause dell’incendio restano al momento da chiarire e nessuna ipotesi è stata esclusa dagli investigatori. Gli accertamenti si concentreranno sull’origine delle fiamme e sull’eventuale presenza di responsabilità.

La priorità dell’istituto sarà ora valutare i tempi per il ripristino degli spazi danneggiati e garantire la messa in sicurezza degli ambienti. Solo dopo queste verifiche la scuola potrà programmare il rientro in condizioni certe e sicure per studenti e personale.

Le voci degli studenti: paura e interruzione della prova

Fuori dal portone di Palazzo Rinuccini, i maturandi hanno vissuto attimi di autentico sgomento. Uno studente di quinta, convocato proprio quella mattina, ha raccontato: «Eravamo già arrivati, stavamo facendo l’ultimo ripasso con la tensione a mille. Mai avrei pensato che il giorno dell’orale ci sarebbe stato un incendio a scuola».

L’arrivo improvviso dei mezzi di soccorso ha trasformato l’attesa per il colloquio in un momento di paura collettiva.