Inclusione scolastica 2024/25, 377mila alunni con disabilità: più docenti ma la discontinuità rimane il problema

Nell’anno scolastico 2024/2025, il sistema scolastico italiano registra 377mila alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo il report ISTAT “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”. L’incremento è di 18mila unità rispetto all’anno precedente, pari al +5% su base annua.

Nell’arco di un decennio, la presenza di studenti con disabilità è quasi raddoppiata: la quota sul totale degli iscritti è passata dal 2,6% al 4,8%. Questo trend costante riflette una migliore capacità diagnostica, una maggiore domanda di assistenza da parte delle famiglie e una crescente sensibilità del sistema verso l’inclusione.

Tuttavia, la crescita numerica non si traduce automaticamente in un supporto pienamente efficace.

La crescita dei docenti di sostegno e la qualità

Nel 2024/2025 i docenti di sostegno hanno superato quota 261mila, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Cresce anche la qualità della formazione: in cinque anni la percentuale di insegnanti specializzati è passata dal 63% al 78%, confermando un investimento crescente sulla professionalizzazione del corpo docente.

Tuttavia, circa 57mila docenti operano ancora senza una specializzazione specifica. Il problema è geograficamente disomogeneo: nelle regioni settentrionali il 32% degli insegnanti di sostegno non ha titolo specifico, contro l’11% del Mezzogiorno. Questa disparità territoriale si riflette sulla qualità del supporto fornito agli studenti.

Il rapporto alunno-insegnante nelle scuole statali si attesta a 1,4, un valore che rispetta e supera i parametri di legge. Nonostante questo dato positivo, l’avvio dell’anno scolastico è penalizzato da ritardi organizzativi: a settembre oltre il 22% dei docenti non aveva ancora ricevuto nomina e a ottobre il 10% delle cattedre risultava ancora scoperto.

Questi ritardi compromettono la regolarità delle lezioni e l’impostazione dei percorsi educativi individualizzati nei momenti cruciali dell’anno.

La discontinuità didattica come criticità strutturale

Il 59,7% degli alunni con disabilità ha dovuto cambiare insegnante di sostegno rispetto all’anno precedente, una percentuale che cresce ulteriormente nella scuola dell’infanzia dove la discontinuità raggiunge circa il 70%. Questo ricambio annuale rappresenta il vero tallone d’Achille del sistema inclusivo italiano.

La continua rotazione del personale impedisce di costruire percorsi educativi coerenti e stabili nel tempo. Ogni cambio di docente obbliga lo studente a ricostruire da zero la relazione educativa, un processo che richiede settimane o mesi di adattamento reciproco.

Le famiglie si trovano a dover ripetere informazioni, strategie e obiettivi a nuovi interlocutori, con inevitabile dispendio di energie e rallentamento dei progressi didattici ed educativi.

Il profilo degli studenti: tipologie e genere

Le disabilità intellettive rappresentano il 36% degli alunni con disabilità, quota identica a quella dei disturbi dello sviluppo psicologico. Queste due condizioni costituiscono insieme la maggioranza assoluta dei casi certificati nel sistema scolastico italiano.

Il report ISTAT conferma inoltre una marcata asimmetria di genere: tra gli studenti con disabilità si contano 236 maschi ogni 100 femmine. Questa differenza riflette la maggiore incidenza tra i ragazzi dei disturbi del neurosviluppo, condizioni diagnosticate con frequenza nettamente superiore nel sesso maschile rispetto a quello femminile.

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione

Accanto ai docenti di sostegno, crescono anche le figure degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, salite a 85mila unità con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Questi professionisti svolgono un ruolo complementare ai docenti, facilitando la partecipazione attiva degli alunni con disabilità nelle attività didattiche e nei momenti di socializzazione.

Nonostante l’aumento dell’offerta, la domanda resta parzialmente scoperta: oltre 18mila studenti che ne avrebbero bisogno non ricevono il supporto di un assistente o di una figura dedicata all’igiene personale. Questo gap evidenzia come, pur in presenza di progressi quantitativi, il sistema fatichi ancora a garantire copertura universale per un servizio indispensabile ai percorsi inclusivi.

Le dotazioni tecnologiche e il fabbisogno

Il 76% delle scuole dispone di postazioni informatiche adattate, strumenti essenziali per garantire accessibilità e partecipazione attiva agli studenti con disabilità. Tuttavia, il 65% degli istituti segnala la necessità di dotazioni aggiuntive per rispondere pienamente alla domanda.

Il divario territoriale emerge con forza: nel Mezzogiorno la richiesta di postazioni ulteriori raggiunge il 75%, evidenziando carenze infrastrutturali più marcate rispetto ad altre aree del Paese.