Istruzione degli adulti 2026, iscrizioni aperte fino a giugno: priorità ai giovani 18-29enni in difficoltà

La nota ministeriale n. 1212 del 18 maggio definisce il quadro di riferimento per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti per l’anno scolastico 2026/27, confermando l’impianto normativo in vigore dal 2019 con un aggiornamento delle scadenze operative.

Il termine ordinario per presentare domanda è fissato al 1° giugno 2026. Oltre questa data, le iscrizioni possono essere accolte fino al 15 ottobre, ma non si tratta di una proroga automatica: l’ammissione oltre termine è subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di motivazioni specifiche documentate dal richiedente.

Questa flessibilità è pensata per un’utenza che spesso si muove su tempistiche diverse rispetto agli studenti del percorso ordinario.

È possibile presentare la domanda anche da remoto, secondo le modalità operative definite da ciascun istituto in autonomia. Chi sceglie questa modalità è tenuto a far pervenire la documentazione integrativa entro il 14 novembre 2026, prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento.

L’attenzione ai 18-29enni in fragilità economica

Il ministero dell’Istruzione e del Merito riserva una corsia preferenziale ai giovani adulti compresi tra i 18 e i 29 anni che non hanno completato l’obbligo scolastico e versano in condizioni di fragilità economica. Per chi percepisce l’Assegno di inclusione o il Supporto per la formazione e il lavoro, le iscrizioni possono essere accettate anche oltre i termini ordinari del 1° giugno 2026, nei limiti delle risorse disponibili e dell’organico assegnato ai Cpia.

Questa misura mira a prevenire una doppia esclusione: prima dal percorso formativo, poi dal mercato del lavoro. Il perimetro dei beneficiari è definito con precisione dalla circolare ministeriale e vincola l’ammissione alla disponibilità effettiva di posti e docenti, evitando automatismi ma garantendo flessibilità.

I percorsi e le sedi di iscrizione

La scelta della sede di iscrizione dipende dal titolo che si intende conseguire. Per i percorsi di primo livello, che comprendono anche i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri, la domanda va presentata direttamente al Cpia competente per territorio o presso una delle sue sedi associate distribuite sul territorio.

Chi invece punta a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve rivolgersi all’istituto scolastico presso cui è attivato il percorso serale. L’istituto si occuperà poi di trasmettere copia della domanda al Cpia con cui ha stipulato l’accordo di rete.

Questo doppio binario amministrativo riflette la natura dei percorsi: da un lato i Cpia gestiscono autonomamente l’alfabetizzazione e il primo ciclo, dall’altro collaborano con le scuole superiori per l’erogazione dei percorsi di secondo livello, garantendo comunque continuità e personalizzazione del percorso formativo in base alle esigenze individuali.

L’accoglienza e il patto formativo individuale

Le fasi di accoglienza e orientamento rappresentano il fulcro dei percorsi di istruzione degli adulti. Durante questi momenti viene costruito il patto formativo individuale, il documento che definisce un piano di studi personalizzato per ciascun iscritto.

Il patto si fonda sul riconoscimento delle competenze pregresse acquisite nella vita personale e professionale. Una commissione apposita valuta le esperienze maturate e, dove possibile, le converte in crediti formativi che abbreviano il percorso di studi.

Chi ha lavorato per anni come elettricista e sceglie di conseguire il diploma tecnico non parte da zero: le competenze pratiche accumulate sul campo vengono riconosciute formalmente. Lo stesso principio si applica a chi ha vissuto all’estero e conosce già due lingue, o a chi ha svolto mansioni amministrative in azienda senza possedere un titolo formale.

La formalizzazione del patto deve avvenire entro il 25 novembre 2026. Gli Uffici scolastici regionali sono incaricati di vigilare sul rispetto di questa scadenza, garantendo che ogni adulto iscritto riceva un percorso effettivamente calibrato sulle proprie caratteristiche e sul proprio bagaglio di esperienze.

Le aule Agorà e la didattica a distanza

La nota ministeriale conferma anche per l’anno 2026/27 la possibilità di attivare aule Agorà, spazi didattici a distanza allestiti in sedi esterne ai Cpia come università, enti locali o strutture pubbliche e private, collegati in tempo reale con il docente tramite videoconferenza.

Lo strumento è pensato per chi non può frequentare fisicamente: lavoratori con turni incompatibili, persone con problemi di salute o residenti in zone mal collegate. Di norma ciascun Cpia può attivare una sola aula Agorà, ma gli Uffici scolastici regionali possono autorizzarne più di una dove le esigenze del territorio lo richiedano.