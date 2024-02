Intelligenza Artificiale e Gaming: come l'AI influenzerà i videogiochi

Gli aspetti postivi dell’Intelligenza Artificiale nei videogiochi saranno sicuramente molto apprezzati dai gamers. Occorre, però, considerare che l’IA porta con sé anche fattori negativi. Se da un lato favorisce l’applicazione tecnologica, la giocabilità e contribuisce a rendere il gioco sempre più reale, dall’altro comporta un rallentamento di pensiero e di ragionamento nella mente umana.

Probabilmente, nel campo ludico i lati negativi sono meno evidenti, ma comunque presenti e non indifferenti, sebbene l’attenzione verte principalmente sui parametri positivi dell’AI.

Questo fattore potrebbe essere una conseguenza dell’esponenziale miglioramento dell’AI, capace di trasferire al videogame uno scenario più immersivo e maggiormente coinvolgente per il giocatore. In questi casi, è possibile che l’utente possa sentirsi attratto dalla nuova esperienza di gioco, tendendo però a isolarsi dal resto. Ciò comporta una inevitabile riduzione dei rapporti umani e sociali, portando il soggetto sempre più verso un mondo virtuale.

Sono numerosi i professionisti medici, psicologi e insegnanti che hanno espresso opinioni in merito. La Dottoressa Claudia Molinari, docente di Art Theory e Visual Design presso il SAE Institute Milano, ha diffuso una sua opinione riguardo l’Intelligenza Artificiale nei videogiochi, esponendo con chiarezza gli aspetti negativi di questa innovativa tecnologia.

“Mi piacerebbe in futuro vedere più giochi che utilizzano l’AI per interrogare l’etica, per poter mettere i giocatori in situazioni che possono davvero far crescere la loro curva di apprendimento rispetto a tematiche sociali. Tuttavia, è necessario piuttosto creare giochi accessibili, inclusivi e rappresentativi di una pluralità. Si tratta di un obiettivo ambizioso che, secondo me, un’AI non è in grado di raggiungere. Sicuramente può fornire al team di sviluppo un canovaccio da cui partire, un setting ideale; poi è necessario un lavoro umano per riuscire a rendere i giochi più vicini alle Persone con la P maiuscola, poiché intese nella loro pluralità.”