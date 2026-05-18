Cassazione: sostegno agli studenti con disabilità da subito, senza attendere la burocrazia

La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, ha fissato con la sentenza 12704/2026 un principio cardine per l’inclusione scolastica: la tutela del diritto degli studenti con disabilità deve essere immediata e non può attendere il completamento degli iter amministrativi. Il punto centrale della decisione è esplicito e inderogabile: nessuno studente con disabilità può trovarsi, nemmeno all’inizio dell’anno scolastico, privo delle ore di sostegno necessarie perché si è ancora in attesa della formalizzazione degli atti.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il supporto scolastico non può essere rinviato alla conclusione delle procedure che portano all’approvazione del piano educativo individualizzato. Il diritto all’inclusione prevale su qualsiasi esigenza organizzativa o burocratica.

Il ragionamento della Corte parte dal riconoscimento della centralità educativa del sostegno: la sua assenza, anche limitata ai primi giorni di lezione, compromette il percorso formativo e viola un diritto costituzionalmente garantito. La sentenza stabilisce dunque che l’attesa amministrativa non giustifica alcuna carenza nell’erogazione delle ore di supporto didattico.

Le implicazioni per l’avvio dell’anno scolastico

La sentenza esclude categoricamente ogni «finestra temporale» senza sostegno, anche nei primi giorni di lezione. Gli studenti con disabilità devono poter contare sulle ore previste sin dall’inizio dell’anno, senza attendere la chiusura degli iter burocratici.

L’orientamento delle Sezioni Unite impone di superare prassi consolidate che rinviavano l’assegnazione delle ore alla formalizzazione degli atti amministrativi. Il sostegno diventa così un diritto esigibile dal primo giorno, indipendentemente dallo stato delle pratiche.

Questa impostazione richiede alle scuole di garantire continuità educativa immediata, evitando che tempi amministrativi si traducano in vuoti assistenziali. Le famiglie possono ora invocare la decisione della Cassazione per pretendere supporti operativi fin dall’avvio delle attività didattiche, senza dover accettare interruzioni legate a formalità burocratiche.

Le procedure amministrative e il piano educativo

La sentenza chiarisce che le procedure amministrative finalizzate all’approvazione del piano educativo non possono in alcun modo sospendere o ritardare l’erogazione del sostegno. Anche quando l’iter formale è ancora in corso, gli studenti con disabilità mantengono il diritto all’assistenza necessaria.

La Corte traccia una distinzione netta tra iter burocratico e godimento effettivo del diritto all’inclusione: le incombenze amministrative proseguono secondo i tempi previsti, ma non possono comprimere le tutele immediate. In altri termini, la formalizzazione degli atti resta un passaggio dovuto, ma non può configurarsi come condizione sospensiva del supporto educativo che spetta allo studente dal primo giorno di scuola.

Le tutele per studenti e famiglie

La sentenza delle Sezioni Unite ribadisce una tutela immediata e continua, garantendo agli studenti e alle loro famiglie aspettative legittime su ore di sostegno senza interruzioni. Il principio sancito pone al centro l’esperienza scolastica quotidiana: il diritto all’inclusione non può essere sospeso da tempi amministrativi.

Studenti e nuclei familiari possono contare su un quadro giuridico che assicura continuità didattica sin dal primo giorno, valorizzando il percorso educativo e l’autonomia di ciascuno.