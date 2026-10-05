Intelligenza artificiale a scuola, kit operativo con 17 modelli: dalla governance al registro dei sistemi

Il kit operativo nasce per fornire agli istituti scolastici strumenti concreti nell’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale. La raccolta si compone di diciassette documenti che traducono in prassi operative i principi stabiliti dalle Linee guida MIM 2025, dall’AI Act europeo e dal GDPR, assicurando alle scuole un quadro di riferimento coerente con gli obblighi di trasparenza, tutela dei dati e accountability richiesti dalla normativa vigente.

L’obiettivo è costruire una governance organica dell’IA capace di bilanciare innovazione didattica e rispetto dei diritti. Per studenti e famiglie, ciò significa chiarezza su regole d’uso, responsabilità nell’impiego degli strumenti e garanzie sulla protezione delle informazioni personali, rendendo tracciabile ogni fase dell’introduzione e gestione dei sistemi intelligenti nell’ambiente scolastico.

La governance d’istituto: dal gruppo di lavoro al registro dei sistemi

Il kit operativo prevede innanzitutto la costituzione, tramite decreto formale, di un Gruppo di lavoro per la governance dell’IA, incaricato di coordinare l’intero processo decisionale. Questo organismo avvia una ricognizione sistematica di tutti i sistemi e i casi d’uso dell’intelligenza artificiale già presenti nell’istituto, mappandoli attraverso schede standardizzate.

I dati raccolti confluiscono nel Registro d’Istituto dei sistemi e dei casi d’uso IA, uno strumento di controllo centrale che garantisce trasparenza e tracciabilità.

Ogni proposta di introduzione di un nuovo sistema viene valutata mediante una scheda dedicata e sottoposta a una checklist di valutazione preventiva, che esamina conformità normativa, rischi potenziali e impatto operativo prima dell’autorizzazione definitiva. Parallelamente, una scheda privacy e sicurezza verifica il trattamento dei dati personali e valuta la necessità di condurre una DPIA (Data Protection Impact Assessment), quando il sistema presenta rischi elevati per i diritti degli interessati.

Questo ciclo—mappare, registrare, valutare, autorizzare—trasforma l’entusiasmo per l’innovazione digitale in un processo strutturato, bilanciando opportunità tecnologiche e tutele necessarie per studenti, personale e famiglie.

Le procedure operative: didattica, amministrazione, privacy e sicurezza

Il kit mette a disposizione delle scuole strumenti concreti per regolare l’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale in ogni ambito della vita scolastica. La Policy d’Istituto per l’uso dell’IA da parte del personale definisce i comportamenti attesi da docenti e personale ATA, mentre le Regole per l’uso dell’IA da parte degli studenti stabiliscono limiti e responsabilità per gli alunni, garantendo un utilizzo etico e trasparente delle tecnologie.

Un elemento centrale è il Modello di dichiarazione dell’utilizzo dell’IA negli elaborati, che consente agli studenti di rendere esplicito il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nella produzione di testi, ricerche o progetti, tutelando la correttezza accademica e la valutazione equa del lavoro svolto. Parallelamente, la Procedura per l’uso dell’IA nelle attività amministrative orienta il personale di segreteria nell’adozione responsabile di sistemi automatizzati per pratiche burocratiche, garantendo efficienza senza compromettere la sicurezza dei dati.

La Procedura per didattica, verifiche e valutazione fornisce indicazioni operative per l’integrazione dell’IA nelle lezioni e nella misurazione degli apprendimenti, mentre l’Informativa comunicazione a studenti e famiglie sulla governance dell’IA assicura che tutti i soggetti coinvolti siano informati su regole, diritti e responsabilità, rafforzando trasparenza e fiducia nel sistema scolastico.

Il monitoraggio e la formazione: literacy per personale e studenti, incident reporting

Il piano formativo e l’alfabetizzazione digitale

Il kit prevede un piano di formazione strutturato per garantire AI literacy a tutto il personale scolastico, con percorsi dedicati che coprono competenze tecniche, etiche e metodologiche. Parallelamente, gli studenti seguono un percorso specifico di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, pensato per sviluppare consapevolezza critica e capacità di utilizzo responsabile degli strumenti digitali nell’apprendimento.

La procedura di segnalazione e gestione degli incidenti

Il sistema include un modulo standardizzato e una procedura chiara per segnalare anomalie, incidenti o usi impropri dei sistemi di IA. Questo meccanismo di incident reporting garantisce tracciabilità delle criticità e attiva protocolli di intervento tempestivi, coinvolgendo docenti, studenti e personale amministrativo nella tutela della sicurezza digitale.

Il ciclo di controllo e revisione annuale

Il Piano prevede monitoraggio periodico delle attività e una relazione annuale che documenta l’efficacia delle misure adottate, evidenzia criticità emerse e propone aggiornamenti. Questo ciclo di verifica continua assicura che la governance dell’IA rimanga allineata all’evoluzione tecnologica e normativa, trasformando l’implementazione in un processo dinamico di miglioramento.