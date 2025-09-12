L’intelligenza artificiale nelle scuole: implementazione e normative per la privacy

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottenuto l’approvazione del Garante della Privacy per il decreto che introduce un innovativo servizio digitale basato sull’intelligenza artificiale all’interno della Piattaforma Unica. L’iniziativa mira a promuovere un utilizzo corretto e responsabile delle tecnologie di IA nel contesto educativo, fornendo alle scuole strumenti adeguati per l’innovazione didattica.

Il via libera rappresenta un passaggio cruciale per l’integrazione sicura dell’intelligenza artificiale nelle attività scolastiche, garantendo il rispetto delle normative sulla protezione dei dati e stabilendo un quadro normativo chiaro per l’implementazione tecnologica negli istituti.

Il supporto per le scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto un sistema di supporto completo per accompagnare le istituzioni scolastiche nell’adozione dell’intelligenza artificiale. Attraverso la Piattaforma Unica, vengono messi a disposizione materiali didattici, documenti tecnici e guide operative specificamente progettate per orientare dirigenti scolastici e docenti nelle scelte tecnologiche.

L’obiettivo è garantire un percorso strutturato di digitalizzazione che integri l’IA nella didattica quotidiana e nell’organizzazione amministrativa degli istituti, assicurando al contempo la formazione necessaria per un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

Le linee guida per un impiego sicuro

Il decreto introduce specifiche indicazioni etiche e tecniche per garantire un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale negli istituti scolastici. Le linee guida stabiliscono regole precise che pongono la protezione dei diritti delle persone al centro dell’implementazione tecnologica.

Tra i divieti più significativi figura lo stop alle pratiche invasive come il riconoscimento automatico delle emozioni, considerato troppo intrusivo per l’ambiente educativo. Il testo normativo definisce inoltre criteri rigorosi per i sistemi classificati ad alto rischio, richiedendo misure di sicurezza rafforzate.

Le disposizioni chiariscono ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo di digitalizzazione scolastica, stabilendo che i dati personali di studenti e docenti possano essere utilizzati esclusivamente quando strettamente indispensabili per le finalità didattiche, privilegiando sempre dati sintetici o anonimizzati.

Il confronto tra ministero e garante

Il decreto approvato rappresenta il risultato di un intenso dialogo istituzionale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Garante per la protezione dei dati personali. Durante le interlocuzioni informali, l’Autorità ha formulato osservazioni specifiche sui punti più delicati del provvedimento, concentrandosi particolarmente sugli aspetti di tutela della privacy e protezione dei dati.

Le raccomandazioni del Garante sono state integralmente recepite nella versione definitiva del decreto, garantendo un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli utenti del sistema scolastico.

La tutela dei dati personali

Il decreto stabilisce rigorose misure di protezione per i dati di studenti e docenti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I dati personali devono essere trattati esclusivamente quando strettamente indispensabili, privilegiando l’impiego di dati sintetici o anonimizzati per ridurre i rischi.

Il Garante ha definito chiari ruoli e responsabilità per garantire la massima trasparenza nei processi di trattamento. Le istituzioni scolastiche dovranno rispettare il principio di minimizzazione, utilizzando solo le informazioni necessarie al funzionamento degli strumenti di IA.

Particolare attenzione è riservata alle tecnologie invasive: è vietato l’utilizzo di sistemi per il riconoscimento delle emozioni e altre pratiche che potrebbero compromettere la dignità degli utenti. La protezione si estende anche ai sistemi ad alto rischio, soggetti a controlli rafforzati per garantire sicurezza e conformità normativa.