Iscrizioni 2026/2027, dal 13 gennaio su Piattaforma Unica: infanzia rimane cartacea

Le domande di iscrizione per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado si aprono dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 e si chiudono tassativamente alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026. La finestra temporale è rigida e riguarda esclusivamente l’anno scolastico 2026/2027.

Famiglie e scuole devono pianificare con anticipo l’invio delle domande per evitare difficoltà negli ultimi giorni utili.

La Piattaforma Unica e le credenziali di accesso

Le domande di iscrizione si trasmettono esclusivamente attraverso la Piattaforma Unica, accessibile nella sezione “Orientamento” all’indirizzo unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Il sistema centralizza l’intera procedura, consentendo di gestire ogni fase dell’iter di iscrizione in un unico ambiente digitale.

Sono abilitati all’accesso i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, compresi affidatari e tutori. Per autenticarsi, è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di identità elettronica)

(Carta di identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

(Carta Nazionale dei Servizi) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

Tutte queste modalità garantiscono l’identificazione sicura dell’utente e la protezione dei dati trasmessi.

La piattaforma è progettata per semplificare l’esperienza delle famiglie, offrendo un percorso guidato e strumenti di verifica in tempo reale. L’impiego di credenziali digitali riconosciute a livello nazionale assicura l’affidabilità del sistema e la conformità agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni da inserire e il supporto alle famiglie

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale forniscono i dati essenziali dell’alunno: codice fiscale, nome, cognome, data di nascita e residenza. Queste informazioni consentono l’identificazione corretta e permettono di instradare la domanda verso la scuola prescelta.

Insieme ai dati anagrafici, le famiglie esprimono le proprie preferenze in merito all’offerta formativa proposta dall’istituto, scegliendo indirizzo, orario e opzioni didattiche disponibili.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande mettono a disposizione supporto tecnico per le famiglie prive di strumentazione informatica. Qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di assistenza, garantendo a tutti l’accesso alla procedura online.

Le iscrizioni escluse dall’online: infanzia, regioni speciali e percorsi particolari

Non tutte le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027 seguono la procedura telematica. Alcune categorie richiedono la presentazione cartacea direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono completamente escluse dalla modalità online. Le famiglie devono recarsi presso la scuola prescelta con la documentazione cartacea.

Anche le scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano mantengono procedure proprie, svincolate dalla Piattaforma Unica.

Rientrano nelle eccezioni le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo, articolazione od opzione, comprese le sperimentazioni. Il percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia, richiede anch’esso domanda cartacea.

I percorsi di istruzione per gli adulti, inclusi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, seguono modalità differenti dalla procedura standard.

Infine, gli alunni e studenti in fase di preadozione vengono iscritti dalla famiglia affidataria direttamente presso la scuola prescelta, senza passare dal portale ministeriale.

Le sezioni dell’infanzia: domanda cartacea e scadenze

Per l’anno scolastico 2026/2027, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua esclusivamente mediante domanda cartacea, da presentare dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 presso l’istituzione scolastica prescelta. Le famiglie devono compilare la scheda A allegata alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito e consegnarla direttamente alla scuola.

La finestra temporale coincide con quella delle iscrizioni online, ma la modalità resta differente.