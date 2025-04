Concerti Kings of Convenience 2025: date, biglietti e scaletta

I Kings of Convenience tornano ad incantare l’Italia dopo tre anni di assenza dai palcoscenici del nostro paese. La band norvegese ha annunciato un attesissimo tour che prenderà vita nella primavera del 2025, riaccendendo l’entusiasmo dei numerosi fan del duo folk.

Un’occasione imperdibile per gli studenti appassionati di musica indipendente che potranno immergersi nell’atmosfera intima e raffinata che caratterizza le esibizioni di Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, noti per il loro stile acustico essenziale e le melodie avvolgenti.

Il ritorno dei Kings of Convenience in Italia è previsto per l’11 aprile 2025 presso l’Auditorium Niccolò Paganini di Parma. Questa prestigiosa location rappresenta un punto di riferimento culturale importante per gli studenti e gli appassionati di musica del territorio emiliano.

L’Auditorium, con la sua acustica eccellente, offrirà l’ambiente ideale per apprezzare le delicate armonie del duo norvegese.

Durata del concerto

Il concerto dei Kings of Convenience è previsto iniziare alle 21:00 e terminare intorno alle 22:30, per una durata complessiva di circa un’ora e mezza. Questa formula live, compatta ma ricca di contenuti, permette agli spettatori di godere di un’esperienza musicale intensa senza eccessivi prolungamenti.

Conoscere in anticipo questi dettagli risulta particolarmente utile per organizzare al meglio la serata, specialmente per chi proviene da fuori città o ha necessità di pianificare il rientro.

Scaletta del concerto

La scaletta prevista per il tour 2025 dei Kings of Convenience include i seguenti brani:

Comb My Hair

Rocky Trail

Cayman Islands

Toxic Girl

Angel

Killers

Love Is a Lonely Thing

Catholic Country

Know-How

Homesick

Mrs. Cold

Misread

Fever

Boat Behind

I Don’t Know What I Can Save You From

Rule My World

I’d Rather Dance With You

Questa sequenza di canzoni garantirà un’esperienza completa, con i maggiori successi della band norvegese.