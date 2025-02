LOL 5: streaming, quando esce e tutti i concorrenti

Prime Video ha ufficialmente annunciato il ritorno di uno degli show comici più amati: LOL: Chi ride è fuori. La quinta stagione del format, che ha conquistato milioni di spettatori nelle precedenti edizioni, debutterà sulla piattaforma streaming a marzo.

Lo show mantiene la sua formula vincente: sei ore di resistenza in cui i concorrenti devono trattenere le risate mentre cercano di far ridere gli altri partecipanti.

Prime Video ha ufficialmente annunciato le date di lancio per il format comico più atteso dell’anno. LOL – Chi fa ridere è dentro debutterà sulla piattaforma streaming il 27 febbraio 2024, introducendo una competizione inedita tra comici emergenti.

A seguire, l’attesissima quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile dal 27 marzo 2025, mantenendo la tradizionale formula di successo che ha conquistato il pubblico nelle precedenti edizioni.

Cast dei concorrenti

La quinta edizione di LOL presenta un cast stellare che promette di intrattenere il pubblico con risate e momenti esilaranti. Sul palco vedremo il poliedrico Enrico Brignano, accompagnato dalla brillante attrice Flora Canto.

La comicità si arricchisce con le performance di Tommy Cassi e del celebre illusionista-comico Raul Cremona. Non mancherà il talento di Geppi Cucciari, nota per la sua verve satirica, insieme alla carismatica Valeria Graci.

Il cast si completa con Andrea Pisani dei PanPers e il duo comico formato da Marta Zoboli e Federico Basso. Un elemento di novità particolare riguarda il decimo concorrente, che verrà selezionato attraverso LOL – Talent Show, aggiungendo un tocco di freschezza e suspense alla competizione.

Collegamento con LOL Talent Show

Il format si arricchisce quest’anno con l’innovativo LOL – Talent Show, un’iniziativa che permetterà al vincitore di unirsi al cast della quinta stagione come decimo concorrente.

Lo show talent vedrà la partecipazione di importanti guest star del panorama comico italiano: Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Frank Matano, che metteranno alla prova gli aspiranti comici.

Il premio in palio non è solo il posto nella quinta edizione di LOL, ma anche un montepremi di 100.000 euro che sarà interamente devoluto a un’organizzazione non governativa scelta dal vincitore, unendo così l’intrattenimento a una nobile causa benefica.

Produzione e distribuzione

La quinta stagione di LOL mantiene gli elevati standard produttivi delle edizioni precedenti, affidata alla regia esperta di Davide Parenti in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il format, che ha conquistato il pubblico italiano, conferma la sua dimensione internazionale grazie alla distribuzione su Prime Video, raggiungendo oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La produzione esecutiva garantisce la stessa qualità tecnica e artistica che ha caratterizzato il successo delle passate edizioni, assicurando riprese in alta definizione e un montaggio dinamico capace di catturare ogni momento esilarante della competizione.

Come e dove guardare LOL 5

Per seguire la nuova stagione di LOL è necessario essere abbonati a Prime Video, il servizio streaming di Amazon. I nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di 7 giorni.

I trailer ufficiali saranno disponibili su YouTube e sui canali social ufficiali a partire da febbraio, permettendo ai fan di assaporare in anteprima l’atmosfera della nuova edizione.