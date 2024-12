Last Christmas degli Wham! prima in classifica in UK: testo e significato della canzone

Il brano è un classico natalizio senza tempo anche se in realtà racconta con un po’ di malinconia una delusione amorosa.

“Last Christmas”, il celebre brano degli Wham!, è ormai diventato un pilastro delle festività natalizie. Nel 1984, quando è stata pubblicata, la canzone ha trascorso cinque settimane consecutive al secondo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito, superata solo da “Do They Know It’s Christmas?” una hit benefica in cui era coinvolto anche George Michael. Nonostante l’enorme popolarità, il brano non è riuscito a conquistare la vetta della classifica fino al gennaio 2021, ben 36 anni dopo la sua uscita originale.

Quest’anno, nel 2024, “Last Christmas” ha ripetuto la stessa impresa piazzandosi al primo posto delle classifiche del Regno Unito e confermando il suo status di classico intramontabile!

Il testo di Last Christmas degli Wham!

La canzone racconta la storia di una delusione amorosa ambientata proprio nel periodo natalizio, tradizionalmente associato alla gioia e alla condivisione. Il protagonista ripercorre l’amore donato a una persona speciale durante il Natale precedente, un gesto profondo che però è stato tradito già il giorno successivo.

Ecco il testo originale in inglese.

(Happy Christmas)

Ah, ah-ah

Ooh-woah

Oh-oh

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me, baby, do you recognise me?

Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

“Happy Christmas,” I wrapped it up and sent it

With a note saying, “I love you,” I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now, I know you’d fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special, oh)

Oh, oh, baby

A crowded room, friends with tired eyes

I’m hiding from you and your soul of ice

My God, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face-on lover with a fire in his heart

A man undercover, but you tore me apart

Ooh-ooh

Now I’ve found a real love, you’ll never fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave me away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

A face-on lover with a fire in his heart (I gave you my heart)

A man undercover, but you tore him apart

Maybe next year

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Special

Someone

Someone

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Who give me something in return

(I’ll give it to someone, I’ll give it to someone)

Hold my heart and watch it burn

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

I thought you were here to stay

How could you love me for a day?

I thought you were someone special

I gave you my heart

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone

Last Christmas, I gave you my heart

You gave it away

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone

La-la

La-la-la-la-la

La-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la

Significato e messaggio della canzone Last Christmas

Nel testo emerge il contrasto tra i sentimenti autentici del protagonista e la freddezza dell’altra persona, descritta come “una persona con un’anima di ghiaccio”. Il dolore del tradimento è amplificato dalla consapevolezza di essere stato soltanto “una spalla su cui piangere”; tuttavia, la delusione non si trasforma in cinismo: il protagonista sceglie di non chiudersi all’amore, ma di essere più attento e di riservare il suo cuore a chi saprà davvero apprezzarlo. Nel ritornello, che si ripete più volte, il protagonista esprime il suo dolore ma anche una promessa: “Quest’anno, per risparmiarmi le lacrime, lo darò a qualcuno speciale”.

“Last Christmas” non è soltanto una canzone natalizia. Racconta una storia in cui molti possono identificarsi: l’amore tradito e la conseguente crescita personale con il chiaro messaggio che anche di fronte alle delusioni è possibile imparare, andare avanti e credere ancora nell’amore.

Nonostante il testo nostalgico e malinconico, l’arrangiamento musicale del brano, con il suo ritmo allegro e il suo ritornello accattivante, ha contribuito a renderlo uno dei pezzi più amati durante il periodo natalizio.