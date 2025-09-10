I libri scolastici in busta paga: azienda pugliese investe nel diritto allo studio a memoria di un giovane migrante

La Farmalabor di Canosa di Puglia ha lanciato un’iniziativa pionieristica nel panorama aziendale italiano, decidendo di finanziare integralmente i libri scolastici per i figli dei propri dipendenti. L’azienda, specializzata nella produzione di materie prime farmaceutiche, ha concepito questa misura come risposta concreta alle crescenti difficoltà economiche che gravano sui bilanci familiari durante il rientro scolastico.

Il presidente dell’azienda ha chiarito che “l’istruzione è la vera chiave per costruire futuro e uguaglianza”, configurando l’intervento come un investimento strategico sul capitale umano del domani piuttosto che come semplice beneficio.

Il bonus in busta paga: implementazione e destinatari

Il contributo per l’acquisto dei libri scolastici verrà erogato direttamente in busta paga a partire dall’anno scolastico 2025/2026, garantendo un sostegno immediato alle famiglie dei dipendenti. L’iniziativa riguarda specificamente gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dalla prima media fino al quinto anno delle superiori.

Questo meccanismo di erogazione diretta elimina procedure burocratiche complesse e assicura che il beneficio raggiunga tempestivamente i destinatari, alleggerendo significativamente il peso economico del rientro scolastico sui bilanci familiari.

Il tributo alla memoria: esempio di solidarietà

L’iniziativa dell’azienda farmaceutica pugliese trova la sua motivazione più profonda nella tragica storia di un giovane migrante del Mali, morto nel naufragio del 18 aprile 2015 nel Mediterraneo. Quando i soccorritori recuperarono il corpo del ragazzo, scoprirono nelle sue tasche una pagella accuratamente cucita, simbolo potente del suo desiderio inespresso di continuare gli studi e della speranza che non aveva mai abbandonato nemmeno nelle circostanze più difficili.

Questo gesto di protezione verso un documento scolastico ha trasformato una tragedia in fonte di ispirazione, dimostrando come il valore universale dell’istruzione possa superare ogni barriera. L’azienda ha scelto di onorare questa memoria trasformando il dolore in opportunità concreta per centinaia di altri studenti, creando un ponte ideale tra solidarietà e futuro.

Il messaggio istituzionale: riconoscimento e prospettive

L’iniziativa ha ricevuto un importante riconoscimento dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha inviato una lettera di congratulazioni al presidente dell’azienda. Il ministro ha definito l’azione “un esempio prezioso di politiche aziendali lungimiranti e solidali, capaci di rafforzare il legame tra scuola e società, tra formazione e tessuto produttivo”.

Valditara ha inoltre sottolineato il valore commemorativo dell’iniziativa, ricordando la tragedia del giovane migrante come “testimonianza del valore universale dell’educazione, monito per il presente e per il futuro”. Questo riconoscimento istituzionale consolida la credibilità dell’investimento sociale dell’azienda, aprendo prospettive per future collaborazioni tra mondo produttivo e sistema educativo.