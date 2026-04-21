Liceo Aristofane, studente transgender denuncia misgendering: sospeso e chiede carriera alias

Uno studente transgender al primo anno del liceo Aristofane di Roma ha vissuto mesi di difficoltà legate al rifiuto sistematico, da parte di una docente, di utilizzare il nome e i pronomi corrispondenti alla sua identità di genere. L’insegnante avrebbe continuato a chiamare il ragazzo con il nome anagrafico femminile e a impiegare pronomi non conformi alla sua volontà.

Questa pratica discriminatoria, definita misgendering, ha generato tensioni ripetute in aula e un grave stato di malessere psicologico nello studente, già seguito da specialisti nel percorso di transizione. Il clima ostile descritto dalla famiglia ha portato a un’escalation disciplinare: il ragazzo ha ricevuto prima una nota e successivamente una sospensione di cinque giorni dalle lezioni.

Secondo il resoconto dei genitori, la fragilità dell’adolescente, invece di essere tutelata dall’istituzione scolastica, è stata esposta a pubbliche umiliazioni. Gli episodi evidenziano il contrasto tra i doveri educativi di accoglienza e l’esperienza concreta vissuta dallo studente, che ha subito sanzioni in un contesto percepito come invalidante della propria identità.

La carriera alias mancante: funzione amministrativa e tutela psicologica

L’assenza della carriera alias presso il liceo Aristofane rappresenta una criticità centrale nella vicenda. Questo protocollo amministrativo consente alle persone in transizione di genere di essere identificate nei registri scolastici con il nome di elezione anziché con quello anagrafico assegnato alla nascita, evitando così la pratica lesiva del deadnaming — l’utilizzo del nome originario non più corrispondente all’identità percepita.

Secondo la madre dello studente, la mancanza di un regolamento chiaro crea una falla gestionale che espone gli adolescenti a decisioni discrezionali e arbitrarie da parte dei singoli docenti. Senza linee guida formali, ogni insegnante può comportarsi secondo valutazioni personali, rendendo imprevedibile il rispetto dell’identità di genere in aula.

La famiglia sottolinea come tale vuoto normativo incida direttamente sul benessere psicologico e sul rendimento scolastico del giovane, costretto a fronteggiare quotidianamente situazioni di disagio che ne compromettono la serenità e la partecipazione attiva al percorso educativo.

Le reazioni di famiglia e scuola: mediazione mancata e proposta di formazione

I genitori dello studente hanno tentato più volte un dialogo costruttivo con l’istituto, incontrando però una risposta giudicata inadeguata rispetto alla gravità della situazione. La madre, in particolare, ha avanzato una proposta concreta per colmare il vuoto formativo percepito: finanziare a proprie spese corsi di aggiornamento per il personale docente sulle tematiche di identità di genere e inclusione.

L’offerta, che avrebbe potuto rappresentare un’occasione di crescita professionale e sensibilizzazione, non ha ricevuto riscontri positivi da parte della dirigenza. Questa mancanza di seguito ha accentuato la percezione di un’istituzione non pronta ad affrontare le esigenze degli studenti in transizione, lasciando irrisolto il nodo della tutela dell’identità all’interno degli spazi educativi.

La mobilitazione: raccolta firme e prossimi passaggi in Consiglio d’Istituto

La vicenda ha generato un’importante ondata di solidarietà che si è concretizzata in una raccolta firme avviata per sostenere lo studente. La petizione ha rapidamente superato le 200 adesioni, segnale di una sensibilità crescente su questi temi all’interno della comunità scolastica e oltre.

L’obiettivo della mobilitazione è presentare un’istanza formale al prossimo Consiglio d’Istituto del liceo Aristofane. Le richieste avanzate includono l’adozione immediata di misure inclusive strutturate e il riconoscimento formale dell’identità dello studente attraverso l’implementazione della carriera alias nel regolamento scolastico interno. La famiglia e i sostenitori auspicano che l’istituto dia seguito concreto a queste sollecitazioni.