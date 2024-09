LOL 5: il cast, i nuovi presentatori e quando inizia

LOL 5, il programma comico di Prime Video, sta per tornare

L’attesa sta per terminare: LOL 5 sta per aprire i battenti, e lo farà con un cast spettacolare e dei nuovi conduttori che andranno a sostituire Fedez, quello che è stato il padrone di casa delle precedenti edizioni. Il programma in cui dieci comici italiani si sfidano con l’obiettivo di far ridere gli altri concorrenti, senza però ridere a loro volta, vanta un successo oramai consolidato. Tanto che parecchi momenti delle edizioni passate sono diventati memorabili.

Il suo punto di forza, oltre che nel creare un ambiente comico ad alta tensione, sta anche nel fatto che i partecipanti siano comici provenienti da diverse esperienze e generazioni. Le premesse per uno spettacolo imprevedibile, oltre che divertente, ci sono tutte. Bene, ma quando inizia LOL 5, e chi dobbiamo aspettarci di vedere?

Il cast di LOL 5

Iniziamo dai concorrenti: questo il cast della quinta edizione di LOL:

Enrico Brignano . Non ha bisogno di presentazioni l’attore e comico che vanta una carriera trentennale alle spalle. Allievo di Gigi Proietti, è conosciuto dal grande pubblico per gli spettacoli teatrali e le apparizioni in diversi film e programmi TV.

. Non ha bisogno di presentazioni l’attore e comico che vanta una carriera trentennale alle spalle. Allievo di Gigi Proietti, è conosciuto dal grande pubblico per gli spettacoli teatrali e le apparizioni in diversi film e programmi TV. Tommy Cassi . Super conosciuto su TikTok, Tommaso Cassissa è autore di tantissimi video divertenti che pubblica sui social media. Fa parte della boyband comica “AUCH”.

. Super conosciuto su TikTok, Tommaso Cassissa è autore di tantissimi video divertenti che pubblica sui social media. Fa parte della boyband comica “AUCH”. Marta Zoboli è una comica con esperienza televisiva e teatrale, oltre che l’altra metà del duo “Marta e Gianluca”. In passato a partecipato, tra gli altri, a Zelig.

è una comica con esperienza televisiva e teatrale, oltre che l’altra metà del duo “Marta e Gianluca”. In passato a partecipato, tra gli altri, a Zelig. Raul Cremona . Oltre che comico è un illusionista. Uno dei suoi personaggi più famosi è il “Mago Oronzo”. Ha partecipato a Zelig e ai programmi della Gialappa’s Band.

. Oltre che comico è un illusionista. Uno dei suoi personaggi più famosi è il “Mago Oronzo”. Ha partecipato a Zelig e ai programmi della Gialappa’s Band. Flora Canto , attrice e conduttrice televisiva, è la compagna di Enrico Brignano e ha partecipato a vari programmi TV​. Compresi gli spettacoli teatrali di Brignano, nei quali ne abbiamo scoperto la vena comica.

, attrice e conduttrice televisiva, è la compagna di Enrico Brignano e ha partecipato a vari programmi TV​. Compresi gli spettacoli teatrali di Brignano, nei quali ne abbiamo scoperto la vena comica. Federico Basso . Milanese, oltre che comico è anche un autore televisivo che ha collaborato con Crozza. Anche lui ha alle spalle una partecipazione a Zelig.

. Milanese, oltre che comico è anche un autore televisivo che ha collaborato con Crozza. Anche lui ha alle spalle una partecipazione a Zelig. Geppi Cucciari . Un’altra concorrente che basta nominare senza troppi preamboli è Geppy Cucciari. Comica e conduttrice, ha raggiunto la fama grazie a Zelig, ma oggi è un volto noto della televisione, soprattutto nelle vesti di presentatrice.

. Un’altra concorrente che basta nominare senza troppi preamboli è Geppy Cucciari. Comica e conduttrice, ha raggiunto la fama grazie a Zelig, ma oggi è un volto noto della televisione, soprattutto nelle vesti di presentatrice. Andrea Pisani. Direttamente da duo comico “PanPers” viene Andrea Pisani, comico irriverente, attore di film come Fuga di cervelli e Belli di papà. Ha partecipato anche a Colorado.

Direttamente da duo comico “PanPers” viene Andrea Pisani, comico irriverente, attore di film come Fuga di cervelli e Belli di papà. Ha partecipato anche a Colorado. Valeria Graci . Dopo Katia Follesa approda a LOL 5 anche lei, Valeria Graci, che abbiamo imparato a conoscere, insieme, grazie alle esibizioni del duo a Zelig (ricordate le Miss Italia?).

. Dopo Katia Follesa approda a LOL 5 anche lei, Valeria Graci, che abbiamo imparato a conoscere, insieme, grazie alle esibizioni del duo a Zelig (ricordate le Miss Italia?). Sul decimo concorrente c’è ancora un po’ di mistero in quanto verrà scelto tra le nuove promesse comiche di LOL talent show.

I conduttori di LOL 5

Come abbiamo anticipato, Fedez non sarà più il conduttore del programma. Al suo posto, alla conduzione di questa quinta edizione arriveranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, che prenderanno il posto del rapper e di Frank Matano. Pintus non è nuovo a LOL, aveva partecipato alla prima edizione della trasmissione.

LOL 5, quando inizia

Bene, ora che sappiamo tutto su cast e conduttori, non resta altro da fare che prendere appunti sulla data di uscita di LOL 5. Che inizierà il 30 ottobre 2024 e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. Gli episodi saranno accessibili per tutti gli abbonati a Prime Video.

