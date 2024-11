Mai per sempre di Geolier: testo e significato del nuovo singolo

Mai per sempre, il nuovo singolo di Geolier

A pochi giorni dall’uscita di “Dio lo sa – Atto II”, prevista il 22 novembre prossimo, Geolier ha pubblicato “Mai per sempre“, il nuovo singolo che anticipa l’album. Ed il cui testo e significato approfondiamo sotto. Prima di passare all’analisi del brano, però, vi anticipiamo che Geolier sarà presto in tour, qualora vogliate vederlo dal vivo. Il rapper sarà in tournèe a partire da marzo 2025 e si esibirà in diversi palazzetti in Italia.

Il testo di Mai per sempre

Questo il testo, in napoletano, del nuovo singolo di Geolier:

Nun o saje

quante vot’

nun torn’ e me tremman’ e man

tu nun o saje

e capisc’ se stong triste pur a’ luntan

crirem

quand e lacrime me sorridon

tu si ugual a nu sbagli

pecché fidat

nun può sbaglià

pecchè a maggior part re sbagli

e facimm ppe viver

pecché te vuless purtà a vivere cu mme.

Litigamm e limitamm e dann cca

nun me faje e io sto facenn’ a te.

Certe ccose nun me dicere mai cchiu

pecché e parole nun te serven a sta bbuon.

I teng sul na ferit ca si ttu.

E nun se chiur maje, nun se chiur maje.

Maje pe semp’ nuje

si semp’ tu

maje nisciun cchiu

pure si nun so niente ije

pe tè, pecché, si semp tu

pecché i teng sul na ferit ca si ttu

ppe mè

pecché la vita che pport a scegliere si ttu, ppe mè

I teng sul na ferit ca si ttu.

E nun se chiur maje,

nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur

Me faje l’effett e na pistola

cche me spara o’ cuntrarje

nun e ovver

nun me dicere che nun è over c’avvimm fatt’ coinvolger

pecché è ferit na guerr’ è comport.

cerca na tregua pure se nun te import e me.

ma t’import e te chiu e ogni cos’

cchiu e chell’ che t’aggerat’ ggià.

te l’aggia ritt’ ggià

Tu saje cche

Certe ccose nun me dicere mai cchiu

tant e parole nun te serven a sta bbuon.

I teng sul na ferit ca si ttu.

E nun se chiur maje, nun se chiur maje.

Maje pe semp’ tu

si semp’ tu

maje nisciun cchiu

pure si nun so niente ije

pe tè, pecché, si semp tu

pecché i teng sul na ferit ca si ttu

ppe mè

pecché la vita che pport a scegliere si ttu, ppe mè

I teng sul na ferit ca si ttu.

E nun se chiur maje,

nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur

nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur

Maje pe semp’ tu

si semp’ tu

maje nisciun cchiu

pure si nun so niente ije

pe tè, pecché, si semp tu

pecché i teng sul na ferit ca si ttu

ppe mè

pecché la vita che pport a scegliere si ttu, ppe mè

I teng sul na ferit ca si ttu.

E nun se chiur maje,

nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur maje, nun se chiur

Il significato di Mai per sempre di Geolier

La canzone rappresenta un’intensa riflessione su un amore complicato, segnato da un misto di passione, dolore e incomprensioni. Dal brano emergono sentimenti profondi verso una persona amata che, nonostante le difficoltà, resta importante nella vita di chi parla. Questa, però, nonostante resti una presenza imprescindibile, viene descritta come una “ferita” che non si rimargina (I teng sul na ferit ca si ttu/E nun se chiur maje). Nonostante le difficoltà, il protagonista del brano continua comunque a sceglierla (pecché la vita che pport a scegliere si ttu, ppe mè) come unica persona in grado di capirlo.

C’è una sorta di tensione costante tra il desiderio di tregua e il dolore inflitto dalla lei del singolo (nun me dicere che nun è over c’avvimm fatt’ coinvolger

pecché è ferit na guerr’ è comport/cerca na tregua pure se nun te import e me). In definitiva, Mai per sempre racconta un legame descritto come un ciclo di attrazione e sofferenza, da cui il protagonista non può e non vuole liberarsi.

