Mal di te di Coez: testo e significato della canzone

Mal di te, il testo e il significato dell’ultimo brano di Coez

E’ uscito “Mal di te“, l’ultimo singolo di Coez il cui testo e significato approfondiamo nel corso di questo articolo. Coez, all’anagrafe Silvano Albanese, ha lanciato il nuovo singolo, anticipazione del suo prossimo album in uscita in primavera. Dopo quattro anni dall’ultimo disco solista “Volare”, e due anni dal progetto con Frah Quintale, “Love Bars”, l’artista ha presentato il brano in anteprima a Deejay Chiama Italia e lo ha rilasciato ufficialmente il 17 gennaio, accompagnato da un videoclip girato all’aeroporto di Fiumicino.

In un’intervista, Coez ha spiegato che “Mal di te” rappresenta un ritorno alla realtà. Sia il video che il brano simboleggiano il movimento e il cambiamento, e aprono un nuovo capitolo della carriera del cantante che, nel 2025, prevede una serie di collaborazioni.

Il testo di Mal di te di Coez

Questo, il testo del brano “Mal di te” di Coez, scritto dallo stesso cantautore e prodotto da Esseho e Valerio Smordoni. Il brano dipinge una quotidianità fatta di emozioni e situazioni in cui chiunque può riconoscersi.

Non te ne saresti

Mai andata

Senza fare rumore

Oggi ti vesti

Di un nuovo colore

È un sabato morto

Se lo vedo passare

Dentro un solo locale

Siamo gli stessi

Che si vive una volta

E fa male

E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare

Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai

Esco per comprare

Qualcosa da mangiare

Il mio umore fa a schiaffi

Con le luci di Natale

Io che faccio le radiografie

Ai sentimenti per non sbagliare

Tu invece hai il coraggio

Di chi si butta

Di testa in mare

E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare

Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai

È da una vita che mi vedi andare

Tornare indietro con un pugno

Di sabbia per riempire il tempo

Il significato di “Mal di te” di Coez

La nuova canzone di Coez parla del dolore e della confusione che rimangono dopo una relazione importante, con un tono intimo e sincero. È una riflessione su quanto sia difficile dimenticare qualcuno, mentre ci si scontra con i propri errori e si cerca di andare avanti. Coez descrive una lotta interna tra il passato e il presente, tra i sentimenti non detti e i rimpianti per ciò che è stato (Continuo a cercare, Tutte le risposte, Scritte sul soffitto, E mi rigiro la notte). Il “mal di te” è quel senso di vuoto e di nostalgia che sembra impossibile da placare, come se l’assenza di quella persona lasciasse un segno indelebile.

C’è anche un contrasto tra il suo bisogno di capire e razionalizzare i sentimenti (“radiografie ai sentimenti”) e l’istinto e il coraggio dell’altra persona, che sembra affrontare la vita senza paura (Tu invece hai il coraggio, Di chi si butta, Di testa in mare). In fondo, è un pezzo che parla di vulnerabilità, errori e del bisogno di perdonarsi, mentre si cerca di andare avanti nonostante il dolore.

