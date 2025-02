I Maneskin si sono sciolti?

Nel 2021 i Måneskin hanno segnato un momento storico nella musica italiana, conquistando prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. Questo duplice trionfo ha rappresentato solo l’inizio di un percorso straordinario che ha portato la band romana a varcare i confini nazionali, affermandosi come fenomeno musicale di portata internazionale.

Il gruppo ha rapidamente conquistato il pubblico europeo, per poi approdare con successo nel mercato americano, tradizionalmente ostico per gli artisti italiani. Le loro esibizioni negli Stati Uniti hanno dimostrato come il rock made in Italy possa conquistare anche il pubblico più esigente, trasformando i Måneskin in autentici ambasciatori della musica italiana nel mondo.

Progetti solisti dei membri

Victoria De Angelis ha intrapreso un percorso solista che la vede protagonista di un tour personale, descrivendo questa esperienza come:

“una boccata d’aria fresca, molto stimolante”

La bassista ha rivelato di vivere questa fase con entusiasmo, nonostante le iniziali difficoltà nell’abituarsi a viaggiare senza i compagni di band.

Parallelamente, Damiano David ha avviato il suo progetto individuale, preparandosi per un World Tour da solista previsto tra settembre e dicembre 2025. Il frontman ha condiviso la sua visione artistica, sottolineando come questo percorso gli permetta di “veicolare le emozioni” in modo più personale, pur mantenendo intatta la sua essenza creativa.

Fase attuale e prospettive per il 2025

I Måneskin non si sono però sciolti: stanno attraversando una fase di progetti paralleli che caratterizzerà tutto il 2025. Damiano David, dopo la sua apparizione come ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo, sarà impegnato nel suo World Tour solista da settembre a dicembre.

“Artisticamente sono mosso dalle stesse cose e adesso ho più capacità di veicolare le mie emozioni”

ha commentato il frontman riguardo questa nuova fase. Il legame tra i membri resta forte nonostante le carriere individuali, dimostrando come l’esperienza di gruppo continui a rappresentare un elemento fondamentale nel loro percorso artistico.

Foto copertina via Wikimedia Commons