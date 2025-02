Sanremo 2025: la classifica della seconda puntata

Chi ha vinto la seconda serata di Sanremo 2025? Mercoledì 12 febbraio c’è stata su Rai 1 la seconda puntata del Festival della Canzone Italiana: un vero e proprio boom di ascolti per questo ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica e conduzione dopo sette anni di assenza.

In questa serata si sono esibiti la metà degli artisti Big in gara, quindi 15 di loro ed in testa a questo appuntamento c’è stata la gara delle Nuove Proposte. Vediamo insieme tutto nel dettaglio!

Ph. Giorgio Amendola

Chi ha vinto la seconda serata di Sanremo 2025? La classifica

Alla fine della puntata non è stata svelata la classifica, ma solo con la top 5 non in ordine e non con tutti gli artisti al completo:

Giorgia – “La cura per me”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Fedez – “Battito”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Ecco invece gli altri artisti che si sono esibiti con i relativi titoli dei brani che sono in gara (rigorosamente in ordine di uscita sul palco):

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Serena Brancale – “Anema e core”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Bresh – “La tana del granchio”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Chi sono i finalisti delle Nuove Proposte

In questa serata c’è stata anche la semifinale delle Nuove Proposte con giovani talenti pieni di speranza e passione che si sono sfidati a colpi di note per conquistare un posto in finale che si svolgerà domani, giovedì 13 febbraio, nella terza serata del Festival. Abbiamo assistito a duelli musicali intensi: Alex Wyse con la sua “Rockstar” ha aperto le danze e si è scontrato con il duetto di Vale LP e Lil Jolie sulle note di “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, un brano che ha toccato il cuore di molte persone per il messaggio importante “Se io non voglio tu non puoi”. A passare il turno è stato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, poi è partita la seconda sfida: l’atmosfera si è scaldata con Maria Tomba e la sua “Goodbye (voglio good vibes)” contro Settembre che ha incantato tutti con la sua “Vertebre“, una canzone intensa e profonda che ha lasciato il pubblico senza fiato. Non a caso a passare il turno è stato proprio l’ex concorrente di X Factor. Alex Wyse e Settembre si contendono quindi la vittoria del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.