Maturità 2026, 100 e lode: come raggiungerlo, calcolo voti e vantaggi all'università

Il 100 e lode rappresenta il massimo riconoscimento attribuibile all’esame di Stato e certifica un percorso triennale di eccellenza ininterrotta. Non si tratta soltanto di una valutazione puntuale delle prove finali, ma di un giudizio complessivo che premia costanza, preparazione approfondita e maturità dimostrate durante l’intero ciclo scolastico.

Per raggiungere la lode è indispensabile aver conseguito il credito scolastico pieno e aver ottenuto il punteggio massimo in ciascuna prova d’esame, senza commettere alcun errore. La commissione deve inoltre deliberare la lode all’unanimità, riconoscendo formalmente l’eccellenza del candidato.

Conoscere con precisione le regole di calcolo del voto, i criteri di attribuzione del bonus e i vantaggi disponibili dopo il diploma consente agli studenti di orientarsi consapevolmente nel proprio percorso scolastico e di valutare in anticipo le opportunità concrete legate a questo traguardo.

Il calcolo del voto dell’esame di Stato

Il voto finale della maturità è espresso in centesimi e si supera con almeno 60/100, mentre il massimo raggiungibile è 100/100, con possibile aggiunta della lode. Il punteggio complessivo deriva dalla somma di due componenti: il credito scolastico, che può valere fino a 40 punti e riflette il rendimento del triennio, e le prove d’esame, che assegnano complessivamente 60 punti.

Nel dettaglio, la prima prova scritta assegna fino a 20 punti, la seconda prova scritta altri 20 punti e il colloquio orale i restanti 20 punti. Questa ripartizione evidenzia come l’esito finale non dipenda unicamente dalle prestazioni durante l’esame, ma dall’equilibrio tra il percorso scolastico pregresso e la performance dimostrata davanti alla commissione nelle giornate decisive.

I requisiti per il 100 e lode

Per ottenere il 100 e lode alla maturità 2026 occorre soddisfare contemporaneamente condizioni molto precise e inderogabili. Prima di tutto, lo studente deve presentarsi all’esame con il credito scolastico massimo, pari a 40 punti. Questo significa che il rendimento del triennio deve essere stato eccellente, senza margini di recupero.

In secondo luogo, è necessario conseguire il punteggio pieno in ciascuna delle tre prove dell’esame: 20 punti alla prima prova scritta, 20 alla seconda e 20 al colloquio orale. Non basta quindi un punteggio complessivo di 100, ma serve il massimo in ogni singola fase.

Un altro requisito fondamentale è l’assenza di punti bonus: qualsiasi integrazione discrezionale, anche minima, impedisce l’attribuzione della lode. Infine, la commissione d’esame—presidente, commissari interni ed esterni—deve deliberare la lode all’unanimità, riconoscendo insieme l’eccellenza del percorso e della prestazione finale. Questo controllo collegiale garantisce equità e rigore nella valutazione.

Il bonus maturità e i limiti per la lode

Il bonus maturità è un’integrazione che la commissione d’esame può attribuire in via discrezionale per valorizzare una prestazione particolarmente positiva o per compensare piccole differenze nel punteggio finale. Non si tratta di un diritto automatico: la decisione spetta alla commissione, che valuta caso per caso con criteri chiari ed equi.

Per poter essere considerato, lo studente deve soddisfare due condizioni minime:

Presentarsi con almeno 30 punti di credito scolastico accumulati nel triennio

accumulati nel triennio Ottenere almeno 50 punti complessivi nelle tre prove d’esame (prima prova scritta, seconda prova scritta e colloquio orale)

Solo in presenza di entrambi i requisiti la commissione può deliberare l’assegnazione di un’integrazione.

Tuttavia, l’attribuzione anche di un solo punto di bonus rende automaticamente impossibile il conseguimento della lode. Il 100 e lode richiede infatti che il punteggio massimo di 100 sia raggiunto senza alcun aiuto aggiuntivo: 40 punti di credito scolastico e 60 punti nelle prove, senza integrazioni. Qualsiasi ricorso al bonus, per quanto utile a migliorare il voto finale, esclude quindi l’accesso al massimo riconoscimento.

I premi, l’albo delle eccellenze e l’università

Chi consegue il 100 e lode accede a diversi riconoscimenti ufficiali. Tra questi spicca il premio collegato alla valorizzazione delle eccellenze, il cui importo varia annualmente in base ai fondi stanziati e al numero complessivo di studenti premiati a livello nazionale.

I diplomati con lode possono inoltre essere inseriti, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali, nell’Albo Nazionale delle Eccellenze gestito da INDIRE. Questa iscrizione costituisce un elemento distintivo nel curriculum e testimonia pubblicamente il percorso d’eccellenza compiuto.

Il 100 e lode ha effetti concreti anche nel percorso universitario. Numerosi atenei riconoscono questo risultato attraverso esoneri totali o parziali dalle tasse di iscrizione, riduzioni delle quote annuali e vantaggi nell’assegnazione di borse di studio per merito. La lode diventa così non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un sostegno economico concreto per affrontare gli studi successivi con maggiore serenità.