Maturità 2027, il capolavoro dello studente: come caricarlo su Unica e usarlo al colloquio orale

Il capolavoro dello studente non costituisce una materia scolastica aggiuntiva né una prova d’esame soggetta a valutazione numerica. Si tratta di un prodotto rappresentativo dei progressi e delle competenze acquisite durante il triennio conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, scelto autonomamente dal candidato.

L’obiettivo principale indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è favorire un processo di autovalutazione riflessiva e orientamento in uscita. Gli studenti devono individuare un’attività, un progetto o un traguardo che racconti la loro evoluzione intellettuale e personale.

La libertà di scelta è pressoché totale. Il progetto può essere individuale o di gruppo, scolastico o extrascolastico. Sono ammessi approfondimenti disciplinari, progetti PCTO, traguardi sportivi agonistici, esperienze di volontariato sociale, passioni artistiche, musicali o digitali.

L’elemento qualificante consiste nel collegare il lavoro prescelto alle otto Competenze Chiave Europee, dimostrando consapevolezza delle attitudini sviluppate. Il capolavoro non rappresenta un requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e possiede valenza puramente orientativa, distinguendosi dal Curriculum dello Studente che ha invece carattere formale vincolante.

La procedura su Unica: e-portfolio e passaggi di caricamento

L’accesso alla piattaforma Unica avviene mediante autenticazione con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Una volta entrati nell’area riservata, lo studente raggiunge la sezione E-Portfolio e seleziona il collegamento dedicato al Capolavoro.

Il sistema richiede innanzitutto l’inserimento di un titolo chiaro che identifichi il progetto. Nel campo descrizione occorre spiegare la scelta, il percorso seguito e le competenze coinvolte.

Successivamente si carica il file multimediale (documento, presentazione, immagine, audio, video) oppure si inserisce un link esterno se il contenuto è pubblicato online. Fondamentale è la mappatura delle competenze sviluppate, selezionando quelle rilevanti tra le otto Competenze Chiave Europee.

Le scadenze operative richiedono completamento entro metà maggio o comunque prima della fine delle lezioni. Questo garantisce ai tutor e al Consiglio di Classe di visionare il materiale per il documento del 15 maggio.

La piattaforma consente di inserire fino a tre capolavori annuali, ma la qualità prevale sulla quantità: un progetto ben presentato vale più di tre caricati frettolosamente.

L’impatto all’orale: peso formale e utilità strategica

Il capolavoro non genera punteggio diretto né bonus automatici e non costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato. A differenza del Curriculum dello Studente, che accompagna formalmente l’intero colloquio, il capolavoro possiede valenza esclusivamente orientativa.

Tuttavia, tale carattere non vincolante non deve indurre a sottovalutarne il ruolo strategico. La commissione, presidente esterno incluso, può consultare l’E-Portfolio nei giorni precedenti per orientarsi sul profilo del candidato. Un elaborato curato e pertinente può guidare l’avvio dell’esame verso contenuti padroneggiati dallo studente, trasformandosi in un efficace rompighiaccio che riduce l’ansia iniziale e consente di affrontare il colloquio interdisciplinare partendo da terreno familiare.

Le scelte possibili: esempi concreti e coerenza con le competenze chiave

La parola «capolavoro» può intimidire, ma la selezione deve rispondere a un criterio di autenticità piuttosto che di eccellenza assoluta. Ciò che conta è la capacità di riflettere sul proprio percorso e di collegare l’elaborato alle Competenze Chiave Europee.

I progetti di PCTO rappresentano una fonte privilegiata: un business plan per una start-up simulata mette in luce competenze imprenditoriali e capacità di problem solving, mentre il diario di uno stage aziendale documenta l’apprendimento in contesto reale.

I prodotti multimediali, come podcast tematici, cortometraggi, siti web o app, dimostrano competenze digitali e comunicative sempre più richieste.

Le esperienze di cittadinanza attiva, dal volontariato sociale agli interventi ambientali, attestano la maturazione civica e relazionale. I traguardi extracurriculari – medaglie sportive, diplomi musicali, mostre artistiche – rivelano disciplina e determinazione.

Anche le eccellenze scolastiche, come tesine di ricerca approfondite e originali, possono costituire un capolavoro efficace.

L’essenziale è che ogni scelta sia coerente con il proprio profilo e che emerga un apprendimento tangibile, indipendentemente dall’indirizzo seguito.

L’autovalutazione che fa la differenza: come scrivere titolo e descrizione

La qualità del capolavoro risiede nel modo in cui lo presentate su Unica. I campi testuali vanno sfruttati completamente: il titolo deve risultare chiaro e accattivante, mentre la descrizione deve raccontare la genesi del progetto, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate.

Evitate frasi generiche come “Questa è la mia ricerca”; spiegate invece cosa avete imparato concretamente. Avete acquisito sicurezza nel parlare in pubblico? Scoperto una passione per l’analisi dati? Imparato a gestire scadenze strette?

Una narrazione consapevole trasforma il capolavoro in un biglietto da visita professionale, dimostrando alla commissione una maturità che supera i voti in pagella.