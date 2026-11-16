Falsi allarmi bomba a scuola, il governo cambia le regole: solo i prefetti decidono l'evacuazione

Il governo italiano ha introdotto un cambio di procedura in risposta ai falsi allarmi bomba che hanno colpito numerose scuole l’11 e il 12 novembre, provocando evacuazioni e interruzioni delle attività didattiche. Le email minatorie, inviate da server esteri situati a migliaia di chilometri dall’Italia, hanno generato caos e preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

“Non verranno più presi in considerazione come minacce gli attacchi via spam. Saranno solo i prefetti a decidere se serve liberare qualche locale”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante gli Stati generali del commercio internazionale a Verona. La nuova direttiva stabilisce che le segnalazioni via email non determineranno più evacuazioni automatiche degli edifici scolastici.

L’autorità decisionale viene centralizzata nelle mani dei prefetti, che valuteranno caso per caso l’attendibilità delle minacce prima di ordinare eventuali evacuazioni. L’obiettivo dichiarato dal governo è duplice: “Impedire che qualche mente bacata pensi di creare il caos” e garantire che “i giovani devono poter andare a scuola” senza interruzioni immotivate.

La misura mira a bilanciare sicurezza e continuità didattica, evitando che comunicazioni massive e inattendibili possano paralizzare il sistema educativo.

Le direttive operative di viminale e MIM

Il protocollo stabilito da Viminale e Ministero dell’Istruzione prevede un flusso operativo chiaro. In caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture scolastiche, gli istituti devono segnalarle tempestivamente alle forze di polizia locali. Le autorità competenti avvieranno verifiche specifiche del caso concreto e valuteranno le misure di sicurezza eventualmente necessarie.

Le comunicazioni emesse venerdì 13 novembre dai due dicasteri definiscono una catena di responsabilità precisa: dalla segnalazione immediata alle verifiche sul campo, fino all’adozione di eventuali provvedimenti. L’approccio è guidato dalla valutazione del singolo caso, evitando automatismi nelle evacuazioni e garantendo che ogni decisione sia basata su elementi concreti anziché su allarmi generici.

Gli impatti su studenti e didattica

Le nuove misure annunciate dal Governo puntano innanzitutto a garantire la normalità della vita scolastica. Come sottolineato dal ministro Tajani, l’obiettivo principale è “impedire che qualche mente bacata pensi di creare il caos” e permettere ai giovani di frequentare serenamente le lezioni.

La centralizzazione delle decisioni di evacuazione presso i prefetti mira a ridurre le interruzioni non necessarie delle attività didattiche, evitando che ogni allarme via email comporti automaticamente lo svuotamento degli edifici. Questa impostazione intende rassicurare studenti e famiglie: le forze dell’ordine e lo Stato vigilano attivamente sulla sicurezza, valutando con attenzione ogni situazione concreta prima di disporre misure straordinarie che potrebbero compromettere la continuità educativa.

Le dichiarazioni di Tajani e il coordinamento istituzionale

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha illustrato le misure durante la seconda edizione degli Stati generali del commercio internazionale promossi da Forza Italia a Verona. Nel suo intervento ha sottolineato come il Governo abbia affrontato l’emergenza con un approccio condiviso: “Il Governo ha coinvolto giustamente anche le forze di opposizione perché quando ci sono eventi di questo tipo che mettono a repentaglio la vita ordinaria, pur non essendoci pericoli fisici, si crea confusione e questo è inaccettabile”.

Secondo Tajani, la risposta istituzionale è stata ferma e coordinata: “Il Governo ha risposto in maniera ferma” per “rassicurare i cittadini che le forze dell’ordine, l’organizzazione dello Stato vigila sulla sicurezza e vuole impedire che ci sia caos nel Paese”. Le dichiarazioni evidenziano una decisione presa con ampio consenso politico, volta a garantire il funzionamento ordinato delle istituzioni scolastiche e la sicurezza collettiva.

La cornice economica: i riferimenti alla manovra e alla scuola

Antonio Tajani ha ribadito la possibilità di migliorare la manovra di bilancio durante l’iter parlamentare, segnalando particolare attenzione a sanità e istruzione. Il vicepremier ha confermato che i circa 7mila tagli agli organici previsti per la scuola non si concretizzeranno.

Tra le priorità indicate figurano anche interventi su pensioni e previdenza per forze dell’ordine e armate, oltre alla modifica della proposta sull’exit tax per evitare segnali negativi agli investitori. Il leader di Forza Italia ha concluso affermando che, grazie al lavoro svolto, “le cose stanno andando nella giusta direzione”.