Mercoledì 20 marzo: UNISG partecipa all’iniziativa “Università svelate”

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UNISG), rispondendo all’invito della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), partecipa all’evento “Università Svelate”, aprendo le porte della propria sede a Pollenzo il 20 marzo 2024. Questa giornata rappresenta un’occasione unica per tutti – futuri studenti, genitori, docenti, residenti del territorio e turisti – di esplorare il campus e di immergersi nelle attività didattiche e nella vita universitaria.

UNISG e “Università svelate”

“Università Svelate” mira a offrire una visione approfondita del valore che la comunità accademica apporta alla società, permettendo ai visitatori di scoprire i luoghi dove si forma il sapere: dalle aule alle biblioteche, dai laboratori ai musei. In particolare, l’UNISG, unica nel suo genere per essere dedicata interamente allo studio del cibo in tutte le sue forme, si colloca all’interno di un contesto storico e culturale di rilievo, ospitato nel complesso sabaudo di Pollenzo, riconosciuto patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Durante la visita del 20 marzo, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere non solo la straordinaria offerta formativa dell’UNISG, che include corsi di laurea e master, ma anche di esplorare gli spazi storici di Pollenzo, gli orti educativi e la vita di un corpo studentesco internazionale. Un’attrazione imperdibile è la Banca del Vino, alloggiata nelle antiche cantine del complesso, visitabile indipendentemente.