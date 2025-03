Migliori università d'Italia per sociologia: classifica QS 2025

La quindicesima edizione della classifica QS World University Rankings by Subject 2025 ha recentemente pubblicato i risultati relativi ai migliori atenei internazionali suddivisi per corso di studio. Per gli studenti interessati alla Sociologia, questa graduatoria rappresenta uno strumento prezioso nella scelta dell’università più adatta al proprio percorso formativo.

Metodologia della classifica QS 2025

La classifica QS World University Rankings by Subject 2025 valuta centinaia di università basandosi su cinque indicatori fondamentali. La reputazione accademica rappresenta il primo pilastro, calcolata attraverso sondaggi rivolti a docenti e ricercatori di tutto il mondo. Parallelamente, viene considerata la reputazione tra le aziende, misurata raccogliendo opinioni di recruiter internazionali sulla preparazione dei laureati.

Per valutare l’impatto scientifico, la classifica analizza il numero di citazioni per paper prodotto dagli atenei, unitamente all’H-Index, che misura sia la produttività che l’influenza delle pubblicazioni accademiche. Infine, l’International Research Network (IRN) considera la capacità degli istituti di stabilire collaborazioni internazionali attraverso pubblicazioni con co-autori di diverse nazionalità. Questa metodologia multidimensionale garantisce una valutazione oggettiva e completa, permettendo agli studenti di identificare le eccellenze formative nel campo sociologico.

Le Migliori Università d’Italia per Sociologia

Primato dell’European University Institute

Secondo la QS World University Rankings by Subject 2025, l’eccellenza negli studi sociologici in Italia è rappresentata dall’European University Institute di Fiesole (Firenze), che si distingue a livello globale posizionandosi all’89esimo posto. Questa istituzione si differenzia notevolmente dalle altre presenti in classifica poiché offre esclusivamente programmi post-laurea, specializzandosi in corsi di dottorato e post-dottorato riconosciuti tra i più prestigiosi al mondo.

L’istituto ha costruito la propria reputazione come centro accademico d’eccellenza con particolare attenzione alla dimensione europea, offrendo un ambiente formativo internazionale che arricchisce l’esperienza intellettuale degli studenti.

Classifica delle altre università italiane

La presenza italiana nella classifica è significativa, con 11 atenei che figurano nel ranking mondiale. Dopo l’European University Institute, troviamo un gruppo di tre università che si collocano tra la 101esima e la 150esima posizione: l’Università di Bologna, l’Università di Milano e l’Università di Trento.

Seguono l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Firenze (tra la 151esima e 200esima posizione), l’Università Cattolica del Sacro Cuore (tra la 201esima e 250esima), l’Università di Milano-Bicocca, la Federico II di Napoli e l’Università di Torino (tra la 251esima e 300esima). Chiude la rappresentanza italiana l’Università di Padova, posizionata tra la 301esima e 375esima posizione nella graduatoria mondiale.

Confronto con le migliori università mondiali per sociologia

La classifica QS 2025 vede in testa Harvard University, seguita da University of Oxford e Stanford University. Il predominio anglosassone è evidente con ben sette università statunitensi e tre britanniche tra le prime dieci posizioni. Un dato che evidenzia il gap competitivo che le università italiane devono ancora colmare per raggiungere l’élite globale.