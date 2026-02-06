Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura a San Siro: doppio braciere e Mariah Carey il 6 febbraio

Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:00 lo Stadio San Siro di Milano, ribattezzato per l’occasione San Siro Olympic Stadium, ospita la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento, della durata prevista tra le 3 e le 4 ore, segna un primato assoluto per i Giochi invernali grazie al format “diffuso”: momenti paralleli si svolgeranno infatti a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, creando una rete simultanea di celebrazioni.

Il tema scelto per la serata è “armonia”, un concetto che celebra il genio italiano, il design e l’unità tra città e montagna. La direzione creativa è affidata a Marco Balich, che ha presentato i dettagli a ottobre 2025 insieme ad autorità come Giovanni Malagò e Giuseppe Sala.

Il palco a spirale con quattro passerelle e uno schermo gigante accoglie 1.900 volontari, mentre i Giochi si estendono dal 6 al 22 febbraio, con gare già iniziate il 4 e prime medaglie assegnate dal 7. Per San Siro l’appuntamento assume valore simbolico: lo stadio, destinato alla demolizione dopo il 2031, vive così uno degli ultimi grandi eventi prima dell’addio.

Il doppio braciere unisce Milano e Cortina

La cerimonia vedrà un’accensione simultanea di due bracieri olimpici: uno all’Arco della Pace a Milano, l’altro in Piazza Angelo Dibona a Cortina d’Ampezzo. Il gesto simboleggia l’unione tra la dimensione urbana e quella montana dei Giochi, incarnando il tema dell’armonia che attraversa l’intera manifestazione.

Il design dei bracieri si ispira ai celebri nodi di Leonardo da Vinci e prevede movimenti espansivi che accompagnano l’accensione. La fiamma è stata studiata per ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli standard di sostenibilità richiesti dal CIO.

La torcia olimpica è giunta ieri a Milano dopo aver attraversato l’Italia nella staffetta nazionale, pronta a illuminare entrambe le città ospitanti in un momento di forte valore rappresentativo.

Le star e gli azzurri in passerella

La sfilata delle delegazioni coinvolgerà 92 nazioni e porterà sul palco di San Siro gli alfieri azzurri Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner, quattro atleti simbolo dello sport invernale italiano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncerà la dichiarazione ufficiale di apertura dei Giochi, sancendo l’avvio della competizione.

Tra i momenti di spettacolo si distingue Mariah Carey, che interpreterà “Volare”, mentre Matilda De Angelis guiderà il pubblico come voce narrante dell’evento. Il programma prevede un tributo a Giorgio Armani e richiami a Leonardo da Vinci e alla storia italiana, scanditi da orari simbolici: 19:28, 19:56 e 20:26.

La regia creativa collega Milano alle altre sedi del format diffuso, costruendo un racconto corale. L’audience globale è stimata in 2 miliardi di spettatori.

La guida per seguirla in tv e in streaming

La diretta parte su Rai 1 alle ore 19:50, con copertura completa della cerimonia e collegamento gratuito anche su RaiPlay senza necessità di abbonamento. Chi preferisce piattaforme alternative può scegliere tra Eurosport, DAZN, Discovery+, HBO Max e Prime Video Channels, verificando la disponibilità territoriale di ciascun servizio.

Per chi ha acquistato i biglietti tramite il sito ufficiale o l’app dedicata, si consiglia di arrivare allo stadio con anticipo per gestire i controlli di sicurezza senza fretta. L’orario di inizio alle 20:00 lascia tempo sufficiente per sistemarsi e godersi l’atmosfera prima dell’avvio del protocollo.