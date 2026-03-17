Secondo Mnesys, curiosità e creatività battono le competenze tecniche nella sinergia con l'IA

Da oggi al 22 marzo si svolge la Settimana del Cervello, evento che quest’anno pone al centro il dialogo tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. A presentare le più recenti evidenze scientifiche sul tema sono i ricercatori di Mnesys, il più grande programma italiano ed europeo di ricerca in neuroscienze.

Il programma, finanziato dal Pnrr, proseguirà oltre il periodo di finanziamento iniziale con lo sviluppo di un polo di innovazione e centro servizi per la ricerca. Gli studi condotti si concentrano sul funzionamento del cervello e su come la sua plasticità possa rappresentare una risorsa anche nel rapporto con l’IA.

Le indagini mostrano che tratti cognitivi e di personalità incidono sulla qualità dell’interazione uomo-macchina, aprendo prospettive nuove per comprendere quale forma di intelligenza umana favorisca una collaborazione più proficua ed efficace con i sistemi artificiali.

La mente aperta batte la sola tecnica nell’interazione con l’IA

I ricercatori di Mnesys hanno evidenziato come curiosità, apertura mentale ed elasticità risultino determinanti per instaurare una collaborazione efficace e “amichevole” con l’intelligenza artificiale, superando in importanza le pure competenze tecniche. Le forme di intelligenza umana che si rivelano più utili nell’interazione con i sistemi di IA sono quella creativa, quella critica e quella conversazionale, capaci di orientare il dialogo e sfruttare al meglio le potenzialità della macchina.

Profili professionali come ricercatori e filosofi, caratterizzati da mente aperta e curiosa, risultano particolarmente avvantaggiati in questa sinergia. Uno studio della John Hopkins University ha dimostrato che le performance migliori si ottengono quando la coppia uomo-macchina è “ben assortita” in termini di tratti caratteriali: chi possiede un’intelligenza aperta e curiosa interagisce in modo più produttivo con l’IA, ottenendo risultati qualitativamente superiori rispetto a chi si limita a padroneggiare solo gli aspetti tecnici degli strumenti.

La coppia uomo-macchina: creatività aumentata e rischio di omologazione

L’intelligenza ibrida rappresenta un avanzamento epocale, destinato a potenziare le capacità del cervello umano. Antonio Uccelli, coordinatore scientifico di Mnesys e ordinario di neurologia all’Università di Genova, sottolinea che questo sviluppo dipende anche da caratteristiche della personalità che incidono sul rapporto con l’IA.

Tuttavia, l’interazione con l’IA generativa comporta un equilibrio delicato. Sergio Martinoia, professore ordinario di Bioingegneria all’Università di Genova e coordinatore del comitato scientifico di Mnesys, avverte che accettare passivamente le soluzioni offerte dall’IA rischia di compromettere la capacità di sviluppare idee innovative.

Uno studio dell’Università di Nanchino e una metanalisi dell’Università di Monaco dimostrano che collaborare con l’IA generativa può aumentare la performance creativa, ma esiste il rischio concreto di ridurre la diversità delle idee.

La soluzione risiede nello sviluppare la propria intelligenza creativa personale, facendo sì che l’IA agisca come una sorta di “musa” che amplifica le possibilità, senza sostituire il pensiero originale. Conoscere i limiti dell’IA significa essere in grado di valutare criticamente le indicazioni ricevute, verificandole direttamente alla fonte.

Le competenze dialogiche che contano: buone domande e ragionamento interattivo

L’efficacia dell’intelligenza artificiale dipende in larga misura dalla qualità dell’interlocutore umano. Studi recenti sull’interazione uomo-IA dimostrano che i sistemi generativi funzionano meglio quando l’utente sa formulare domande precise, è capace di esplorare ipotesi alternative e sostiene un ragionamento interattivo.

Queste caratteristiche, tipiche di profili come ricercatori e filosofi, si rivelano più determinanti delle sole competenze tecniche.

Enrico Castanini, presidente di Mnesys, sottolinea come il programma stesso sia la prova concreta di questa sinergia: «Mnesys è stata un’occasione per far dialogare gli scienziati con i supercalcolatori e l’IA, ed è la dimostrazione di quanto tale sinergia sia positiva». La possibilità di analizzare enormi quantità di dati con l’intelligenza artificiale, guidata dalla creatività e dal senso critico dei ricercatori, ha consentito di aumentare le conoscenze sul sistema nervoso in modo senza precedenti, portando alla pubblicazione di oltre 1.600 studi sul cervello.

Si tratta della dimostrazione pratica di come l’intelligenza ibrida, nata dall’incontro fra IA e intelligenza umana, possa rappresentare una risposta efficace alle sfide conoscitive del futuro.