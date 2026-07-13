Vertice Onu-Unesco a Parigi, Valditara porta due studenti osservatori: prima volta nella diplomazia educativa

A Parigi si sono svolti i lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, iniziative promosse congiuntamente da Onu e Unesco. Il TES+4 rappresenta un evento mondiale che fa il punto sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per l’istruzione, verificando lo stato di avanzamento degli impegni assunti dagli Stati membri.

L’High-Level Steering Committee SDG4 riunisce invece i decisori politici e istituzionali con l’obiettivo di definire le priorità dell’Agenda internazionale dell’Istruzione oltre il 2030. I 193 Stati membri delle Nazioni Unite sono stati invitati a collaborare per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 4, dedicato specificamente all’istruzione di qualità, equa e inclusiva.

La delegazione italiana e il primo coinvolgimento degli studenti come osservatori

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha guidato la delegazione italiana ai lavori parigini, affiancato da un elemento senza precedenti nella diplomazia educativa multilaterale: due studenti delle Consulte provinciali studentesche hanno preso parte ai lavori in qualità di osservatori. Si tratta di Alessandro Di Micco, portavoce nazionale degli studenti, e Sanya Bonelli, già portavoce nazionale e attuale presidente della commissione permanente Rappresentanza del Consiglio Nazionale dei presidenti di Consulta.

Secondo la nota diffusa dal ministero, è la prima volta che rappresentanti studenteschi vengono coinvolti direttamente come osservatori in un incontro internazionale di questo livello. L’iniziativa segna una rottura con le prassi diplomatiche tradizionali, che riservano i seggi negoziali ai soli decisori politici e tecnici.

La presenza dei due giovani osservatori assume così una portata simbolica e operativa: da un lato testimonia il riconoscimento istituzionale del modello italiano di partecipazione studentesca, dall’altro apre una via concreta per l’esportazione di tale modello su scala globale, valorizzando il ruolo delle CPS e la rete capillare di rappresentanza costruita sul territorio nazionale.

Le voci degli studenti: rappresentanza, accessibilità e dialogo globale

Alessandro Di Micco ha espresso gratitudine al ministro Valditara per l’opportunità concessa, sottolineando di rappresentare l’intera comunità studentesca italiana. “Avere l’opportunità di sedersi al tavolo con 28 Ministri dell’Istruzione provenienti da tutto il mondo e partecipare al confronto significa aver avviato il percorso finalizzato all’instaurazione di un dialogo con l’Europa e con il mondo”, ha dichiarato Di Micco, evidenziando l’intento di esportare il modello consultivo italiano.

Sanya Bonelli ha definito la presenza a Parigi “il segno tangibile di una promessa mantenuta”, ricollegandola all’obiettivo di aprire il confronto della rappresentanza studentesca oltre i confini nazionali. Bonelli ha richiamato il contributo delle consulte, dell’Ufficio di coordinamento nazionale e della sottocommissione Internazionalizzazione nel valorizzare il modello italiano.

“Le consulte provinciali studentesche sono ormai pronte a proseguire un proficuo lavoro di confronto internazionale affinché la rappresentanza studentesca e la partecipazione internazionale giovanile alle decisioni dei tavoli istituzionali non sia utopia o privilegio di alcune nazioni ma consuetudine”, ha concluso Bonelli, evidenziando la centralità dell’educazione accessibile e della governance democratica nel dibattito globale.

Le implicazioni per il modello delle consulte e la cooperazione internazionale

La nota del ministero dell’Istruzione e del Merito sottolinea che la partecipazione degli studenti rappresenta un riconoscimento del modello democratico italiano di partecipazione studentesca. Le consulte provinciali studentesche, da oltre un anno impegnate nell’esportazione del proprio modello organizzativo, vedono ora consolidata la loro presenza sui tavoli internazionali.

Sanya Bonelli ha ribadito che l’obiettivo è trasformare la rappresentanza giovanile nelle decisioni istituzionali da eccezione a prassi consolidata. «La nostra presenza vuole rappresentare un preciso messaggio: le consulte sono pronte a proseguire un proficuo lavoro di confronto internazionale affinché la partecipazione giovanile non sia utopia o privilegio di alcune nazioni ma consuetudine», ha dichiarato.

L’esperienza parigina conferma il ruolo dell’Ufficio di coordinamento nazionale e della sottocommissione Internazionalizzazione nel favorire il dialogo tra sistemi educativi. Il coinvolgimento diretto nelle dinamiche Unesco apre prospettive concrete per rendere strutturale la cooperazione tra rappresentanze studentesche a livello globale.