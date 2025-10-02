Napoli ospita Next Gen AI: il summit che integra tecnologia e pedagogia

Next Gen AI rappresenta la prima manifestazione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale applicata al settore scolastico, ospitata a Napoli dall’8 al 13 ottobre 2025. L’evento è promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del campus itinerante Scuola Futura, coinvolgendo istituzioni scolastiche, esperti e imprese provenienti da oltre 40 Paesi.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni previste dal PNRR per l’istruzione, focalizzandosi sulla promozione dell’innovazione didattica e delle discipline STEM.

Le aree tematiche del summit

Il programma di Next Gen AI si struttura attorno a quattro linee tematiche fondamentali: persone, luoghi, tecnologie e metodologie. Questa articolazione permette di analizzare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema scolastico da prospettive complementari e interconnesse.

L’approccio multidisciplinare adottato mira a esplorare sistematicamente le potenzialità dell’AI nei contesti educativi, senza trascurare le complessità tecniche e le implicazioni pedagogiche che emergono dall’implementazione di questi strumenti innovativi.

I numeri e i partecipanti

L’evento registra una partecipazione di oltre 6.000 studenti e docenti distribuiti nelle sei giornate di programmazione. Il supporto tecnico-formativo è garantito da più di 280 mentor e formatori selezionati specificamente per condurre le attività laboratoriali.

La componente imprenditoriale conta oltre 50 imprese e start-up del settore tecnologico, scelte tramite avviso pubblico per presentare soluzioni innovative destinate al mondo scolastico. Il programma formativo comprende 300 ore di workshop, talk e sessioni pratiche, integrate da 35 installazioni interattive focalizzate sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito educativo.

La cerimonia di apertura

L’evento prenderà il via mercoledì 8 ottobre alle ore 16.30 con la cerimonia inaugurale presso il prestigioso Teatro di Corte di Palazzo Reale. La presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa per il sistema educativo nazionale.