Nautica, 349 milioni per scuole e ITS: Valditara accelera la formazione nella blue economy

Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato uno stanziamento complessivo di 349 milioni di euro destinato alla formazione marittima e professionale. La ripartizione prevede 232 milioni di euro per gli istituti superiori a indirizzo nautico e 117 milioni di euro per le ITS Academy del settore marittimo.

L’intervento è stato definito dal ministero come un pilastro strategico per la crescita della blue economy, settore cruciale per l’economia nazionale.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare un comparto che collega formazione e mercato del lavoro, valorizzando percorsi educativi coerenti con le esigenze produttive. Le risorse puntano a consolidare l’autonomia dei giovani attraverso competenze tecniche spendibili e a valorizzare la dimensione internazionale del mare come spazio di scambio e opportunità professionali.

I fondi serviranno a potenziare infrastrutture, laboratori e programmi didattici negli istituti coinvolti.

L’economia del mare: peso sul PIL e fabbisogno di competenze

L’economia del mare in Italia genera ogni anno un valore superiore ai 216 miliardi di euro, contribuendo per oltre l’11% al prodotto interno lordo nazionale. Il comparto conta più di 233 mila imprese attive e impiega circa un milione di lavoratori, configurandosi come uno dei settori trasversali di maggior peso nell’economia del Paese.

La dimensione occupazionale e il volume d’affari determinano un fabbisogno costante di figure professionali altamente qualificate, capaci di rispondere alle esigenze tecniche e gestionali delle imprese marittime. L’ampiezza del settore e la sua incidenza sul PIL giustificano l’intervento pubblico sulla filiera educativa: senza profili formati, il comparto rischia di rallentare la crescita e di non valorizzare pienamente il proprio potenziale.

Gli investimenti mirati alla formazione marittima rispondono direttamente alla domanda di competenze espresse dal mercato, creando un collegamento strutturale tra sistema scolastico e tessuto produttivo della blue economy.

La riforma tecnica: il modello 4+2 e il passaggio scuola-lavoro

La strategia formativa punta su un’integrazione più stretta tra teoria e pratica attraverso l’introduzione del modello 4+2 nella riforma dell’istruzione tecnica. Questo schema è stato pensato per ridurre i tempi tradizionalmente lunghi che separano il diploma dall’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete e immediate di impiego.

Il modello si articola in quattro anni di formazione di base seguiti da due anni focalizzati sull’acquisizione di competenze specialistiche direttamente allineate con i fabbisogni del settore marittimo. La modularità del percorso consente agli studenti di entrare nel mercato del lavoro già con un profilo professionale definito e richiesto dalle imprese del comparto.

Attualmente la platea coinvolta conta circa 85.500 studenti distribuiti in 150 percorsi formativi attivi in 15 regioni italiane, garantendo una copertura territoriale ampia e una risposta differenziata alle esigenze locali della filiera nautica.

Le attività laboratoriali: sensi, segni, giochi e rotte

Il piano formativo integra attività esperienziali mirate a coinvolgere gli studenti attraverso laboratori dedicati ai sensi, ai segni, ai giochi e alle rotte. Queste iniziative costituiscono un pilastro metodologico della riforma, progettate per valorizzare il talento individuale e stimolare la curiosità verso il settore marittimo.

L’approccio pratico prepara i giovani ad ascoltare la natura e a riconoscere le opportunità professionali offerte dal comparto, favorendo la costruzione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.