Netflix settembre 2025: le uscite imperdibili tra serie cult e grandi ritorni

Il mese di settembre si apre con il gran finale della seconda stagione di Mercoledì, disponibile dal 3 settembre. Gli episodi conclusivi della serie cult con Jenna Ortega promettono colpi di scena inaspettati, arricchiti dalla presenza misteriosa di Lady Gaga, voluta personalmente da Tim Burton per un ruolo che ha già fatto discutere i fan.

Tra le novità più attese spicca Il rifugio atomico, in arrivo il 19 settembre. La nuova produzione porta la firma di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, i creatori del fenomeno mondiale La casa di carta, garantendo tensione e colpi di scena che hanno già conquistato la critica internazionale.

Il thriller del mese è Black Rabbit, disponibile dal 18 settembre con un cast stellare che vede protagonisti Jude Law e Jason Bateman. La serie promette di ridefinire i canoni del genere con una trama ad alta tensione e performance attoriali di primo livello.

Gli amanti del survival game attendono invece il 25 settembre per il ritorno di Alice in Borderland con la sua terza stagione, che promette di superare le aspettative con nuove sfide mortali.

Il calendario completo include: Beauty in Black Stagione 2 (11 settembre), The Wrong Paris (12 settembre), House of Guinness (25 settembre) e French Lover (26 settembre).

I film e documentari da non perdere

Il 15 settembre torna disponibile su Netflix “Non essere cattivo”, l’ultimo capolavoro del regista Claudio Caligari che ha segnato profondamente il cinema italiano contemporaneo. Il film vede protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, due volti oggi iconici del panorama cinematografico nazionale, in una storia cruda e autentica ambientata nella periferia romana.

Tra i documentari spicca “Aka Charlie Sheen”, in arrivo dal 10 settembre, che promette di svelare i retroscena della carriera dell’attore hollywoodiano attraverso testimonianze esclusive e materiali inediti. Il documentario ripercorre tanto i successi quanto le controversie che hanno caratterizzato la vita di una delle figure più discusse di Hollywood.

L’offerta cinematografica di settembre si distingue per la varietà qualitativa, spaziando dal cinema d’autore italiano ai documentari internazionali, confermando l’impegno di Netflix nel proporre contenuti diversificati per soddisfare ogni tipo di pubblico.

Il calendario completo delle uscite

Per non perdere nessuna novità, ecco il calendario completo di tutte le uscite Netflix previste per settembre 2025, organizzate cronologicamente:

3 settembre: Mercoledì, Stagione 2 Parte 2

10 settembre: Aka Charlie Sheen (documentario)

11 settembre: Beauty in Black, Stagione 2

12 settembre: The Wrong Paris, Stagione 1

15 settembre: Non essere cattivo (film)

18 settembre: Black Rabbit, Stagione 1

19 settembre: Il rifugio atomico, Stagione 1

25 settembre: House of Guinness, Stagione 1 e Alice in Borderland, Stagione 3

26 settembre: French Lover, Stagione 1

Un palinsesto che offre qualcosa per tutti i gusti, dai thriller ai drammi, dalle serie originali ai grandi ritorni del cinema italiano.