Quando si parla di pennarelli indelebili, l’età c’entra ma fino ad un certo punto. Sono infatti utili per molteplici scopi e situazioni (a partire dalla scuola, ovviamente), ma la dura verità è che si fanno anche pagare. Per fortuna non è questo il caso, perché la confezione da 24 pennarelli Amazon Basics passa oggi da 17 euro a 7,57 euro grazie al super sconto del 55%. Il fatto che questo kit sia al primo posto dei prodotti più venduti nella categoria “pennarelli indelebili e marcatori” la dice lunga.

Come è facilmente intuibile, il set firmato Amazon Basics include sì 24 pennarelli, ma in colori assortiti. Sono a punta fine e – essendo atossici e conformi alla normativa ASTM D4236 – sono perfetti per la casa, l’ufficio e la scuola.

La punta, come appena detto, è fine, ma è resistente e durevole e ciò assicura tratti decisi e linee nitide. Potrai dunque utilizzare questi pennarelli per scrivere, disegnare e creare schizzi. L’inchiostro poi è impermeabile e ad asciugatura rapida lascia il segno su tantissime tipologie di superfici come carta fotografica, plastica, cellophane, legno, pietra, metallo e vetro.

Questa confezione da 24 pennarelli (colori assortiti) permette di aggiungere linee nitide dai colori allegri, ottime per etichettare le vaschette dove riporre gli oggetti per la casa, decorare una cartella professionale con schizzi e disegni oppure aggiungere un tocco artistico al tuo skateboard o alle tue infradito estive.

Insomma, dai libero sfogo alla tua creatività e lascia un segno indelebile (letteralmente) spendendo solo 7,57 euro. Attento/a però a non fare danni, che una volta appoggiata la punta su una superficie non si torna più indietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.