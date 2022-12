Vi abbiamo già parlato più di una volta dei Notebook di questa famiglia, ma a questo giro tratteremo dell’Acer Aspire 7, il fratello maggiore di questa categoria. Questo favoloso Notebook oggi è in offerta su Amazon a soli 839,00 €, grazie a uno sconto del 24%. Tenete presente che grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Acer Aspire 7: finalmente è in sconto su Amazon

Qui di seguito vi elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali di questo strabiliante Acer Aspire 7:

Dominate il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 12a generazione i5-1240P, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz;

Dominate il gioco sul display da 15,6″ Full HD IPS 144 Hz LED LCD con bordi sottili, grande rapporto schermo-chassis e colori brillanti; le tecnologie Acer BlueLightShield e tecnologia Acer ExaColor arricchiscono l’esperienza visiva;

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB rende più produttivi il lavoro e le sessioni di gioco sul vostro notebook da gaming, mentre il processore Intel Core di 12a generazione, vi permette di completare con velocità tutti i task quotidiani;

Lo chassis in alluminio elegante e compatto da 19,90 mm con cerniera per il rialzo ha una finitura nero carbone che dona un aspetto sobrio. Con la tastiera retroilluminata potete fare di più quando e dove volete;

Il segnale wireless è rapido e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax); con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) potete collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati universitari;

Non perdete altro tempo e fatevi questo bel regalo, Acer Aspire 7 può essere vostro a soli 839,00 €, pagandolo in comode rate a tasso zero.