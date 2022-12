Se state cercando un assistente vocale da mettere a casa vostra, il più famoso e richiesto sul mercato è Alexa di Amazon. Il loro modello di base, Alexa Echo Dot di 5°enerazione, ovvero il dispositivo di ultima generazione; oggi lo potete acquistare sul noto e-commerce a soli 29,99 €. Questo è uno sconto ASSURDO del 50% per quello che l’assistente vocale Alexa più richiesto dagli utenti.

Alexa Echo Dot di 5° Generazione: il regalo perfetto, ad un prezzo stracciato

Alexa Echo Dot di 5° Generazione ha il migliore audio di sempre. Godetevi un’esperienza audio con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Ascoltate musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Chiedete ad Alexa le previsioni del tempo e impostate dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre domande e ascoltate le barzellette più divertenti.

Controllate i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con Alexa, con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente, per esempio, si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. Associate i vostri dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo.

Alexa Echo Dot di 5° Generazione è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Amazon Alexa Echo Dot di 5° Generazione a soli 29,99 € è un affare da non perdere assolutamente. Potrebbe essere anche il regalo perfetto da fare a Natale a qualche vostro amico o parente. Sbrigatevi ad approfittare di questa incredibile offerta, i pezzi a disposizione non sono infiniti. Inoltre, vi ricordiamo che grazie alla politica di Resi di Amazon, avete 30 giorni dalla data di acquisto per effettuare il reso. In poche parole: soddisfatti o rimborsati.