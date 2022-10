Per le sue Offerte Esclusive Prime, Amazon ha deciso di superarsi e venire incontro a chiunque avesse intenzione di comprare un nuovo telefono della ormai nota mela. Il sito di vendita online ha infatti messo in sconto l’Iphone 13 Pro, che può adesso essere acquistato 1.367,05€.

Questo telefono, nonostante sia già uscito l’Iphone 14, non ha niente da invidiare alla sua versione successiva. Infatti, grazie a questo sconto, compensa tutte le mancanze, e la “distanza temporale” di solamente un anno fa sì che comunque avrà una vita del software ancora lunga, piena di aggiornamenti e assistenza.

Grazie ai suoi 512 GB di memoria non avrete mai problemi spazio, potrete conservare tutte le vostre foto, video e dati in generali senza mai paura di poterli perdere. E nel caso remoto in cui questi non dovessero bastarvi, c’è sempre il servizio di cloud Apple che vi mette a disposizione ulteriore spazio da poter utilizzare a vostro piacimento ed in totale sicurezza.

Inoltre potrete fare delle foto incredibili grazie alle fotocamere posteriori: un teleobiettivo, un grandangolo e un ultra-grandangolo. Senza considerare la modalità cinema e la registrazione fino in 4k a 60 fps, che vi faranno godere a pieno dello schermo da 6,1 pollici.