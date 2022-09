Mentre si prepara a fare il suo ritorno in Tv nelle vesti di conduttrice della oramai celebre trasmissione Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sta per indossare quelle, per lei probabilmente insolite, di docente universitaria. Ha infatti ricevuto dalla Luiss Business School una proposta che non ha potuto rifiutare. Ovvero quella diventare una professoressa universitaria.

Barbara d’Urso diventa docente universitaria

Tranquilli, se la apprezzate in Tv non ha la minima intenzione di abbandonare la carriera artistica. Semplicemente quella di ampliare i propri orizzonti. Durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani, in Piemonte, ha dichiarato:

“Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast.”

Ed è così che, inarrestabile, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura, quella di insegnare all’università. Ma quale sarà la sua cattedra, e cosa insegnerà? La Luiss Business School è una scuola manageriale di alto profilo sita nel cuore della capitale. Dal 2017 le attività didattiche della scuola sono ospitate presso il nuovo campus di Villa Blanc in Via Nomentana.

L’università, una di quelle private più note della città, sia a livello nazionale che internazionale, ha voluto a tutti i costi inserirla nel suo organico. E difatti le ha proposto di impartire delle lezioni sulla tv e i social. Purtroppo al momento non si sa altro: dettagli e date sono ancora segreti, ma per ogni informazione potete contattare direttamente la Luiss, che saprà darvi maggiori chiarimenti.

Il ritorno a teatro

Mentre attendiamo di saperne di più circa l’impegno come docente – dai suoi social non è ancora trapelato nulla a riguardo – la Barbara nazionale sembra non riuscire a fermarsi, presa com’è da tanti impegni su più fronti. Tra, questi, sta per risalire sul palco teatrale dopo ben 15 anni. Parlando di questo suo ritorno, si è detta divertita del fatto che in molti abbiano pensato che potesse essere stata cacciata da Mediaset. Cosa non vera, come la conduttrice ha chiarito.

Ma la vera novità è che la d’Urso starebbe per fare l’ingresso nel Metaverso. Così come la stessa ha dichiarato:

Sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me.

