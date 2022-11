Quando si parla di sconti scommetto che sei in prima linea e perché non farti quel regalo che tanto desideravi ora che ci sono questi sconti pazzeschi? Il Black Friday 2022 è appena iniziato su Amazon e tu non te lo puoi perdere, collegati ora per acquistare le migliori piastre firmate GHD senza timore.

Sai benissimo che sono le migliori sul mercato quindi perché perdertele? Con sconti che superano il 30% puoi portare a casa anche i modelli più ambiti con un prezzo super accessibile. Capelli spaziali, puoi dirlo assolutamente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Black Friday 2022: non ti puoi perdere questi prodotti GHD

Nel mondo dello styling sai benissimo che ci sono marchi migliori di altri, se vuoi evitare di andare dal parrucchiere ogni due mesi per dare un taglio a quelle punte tutte bruciate non scendere a compromessi. Io per prima utilizzo GHD e quando ci sono le offerte su Amazon, mi prudono le mani per quanto sono invitante.

Ad esempio puoi trovare la Gold Styler, la Piastra per capelli professionale e innovativa in colorazione nera a soli 142,99€ con uno sconto del 34% su Amazon.



O ancora la Nuova Original Styler, la Piastra pensata per chi ama il liscio assoluto in colorazione nera a soli 133€ su Amazon.

Se poi ami lisci morbidi e mossi che neanche sulle passerelle di VS vengono sfoggiati, non ti puoi perdere il AIR Kit che include al suo interno asciugacapelli, spazzola tonda e diffusore. In vendita su Amazon a soli 117€.

Voglia di modificare pettinatura in un nonnulla? Allora fa al caso tua la GHD Glide in edizione limitata. Con la forma di una spazzola è facilissima da utilizzare e ti regala uno styling mozzafiato. In vendita su Amazon a soli 134€.