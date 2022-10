Stai già cercando una nuova agenda per il nuovo anno? Questo Bullet Journal Puntinato di Ottergami sarà la scelta perfetta.

Organizza la tua vita grazie a questo meraviglioso Bullet Journal

Dì la verità, anche tu ormai non puoi fare più a meno di tenere organizzata la tua vita tramite questo tipo di agende, te ne sei innamorata dal primo momento che le hai viste su i social. Questo Bullet Journal di Ottergami ha tantissimi pro a favore per diventare il tuo preferito.

Partiamo dal fatto che questa agenda tiene al benessere degli animali perciò la sua copertina è realizzata in pelle 100% vegana regalandoti un fantastica sensazione tattile in modo responsabile. Ha una grandezza di un foglio A5 e comprende ben 192 pagine puntinate color avorio, quindi tendente un po’ sul beige che personalmente preferisco al classico bianco.

Come puoi vedere queste agende di Ottergami vantano un’ottima qualità e sono attente a regalare il massimo dalla comodità per chi le usa. Un ottimo punto a favore è la possibilità di tenerla aperta a 180 gradi che è perfetto quando si scrive dentro un agenda così spessa. All’ultima pagina invece troverai una comodissima tasca per potere inserire le tue lettere o post-it. Non è finita qui, infatti nella confezione sono compresi 3 stencil per aiutarti a creare lo stile che più ti piace per ogni tua pagina.

