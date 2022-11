Se non avete una smart TV in casa vostra, ma vorreste potervi godere tutto l’intrattenimento delle varie app di streaming e di riproduzione video che internet può offrire, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Amazon ha infatti messo in sconto il Chromecast, un piccolo dispositivo da attaccare alla TV, che ora potrete acquistare a 29,99€, con un bel risparmio del 25%.

Grazie a questo dispositivo elettronico, e grazie al suo sistema intelligente, la vostra TV non sarà più la stessa. Non solo potrete godervi tutte le vostre app di streaming preferite come Netflix, Amazon Video, Disney+ e quant’altro. Ma inoltre sarà il vostro stesso televisore che vi potrà consigliare serie tv e film nuovi in base ai vostri gusti e preferenze.

Inoltre, grazie alle varie scorciatoie che si creeranno nella vostra home personale, e grazie ai comandi vocali del telecomando del Chromecast, non dovrete più aprire e scorrere nelle varie sezioni. Vi basterà infatti cliccare direttamente sul film o chiedere al telecomando di farlo per voi, e potrete godervi direttamente lo spettacolo.

Infine, se avete dei figli piccoli e voleste dargli un po’ di libertà davanti alla TV, ma tenendoli lontani dai programmi non adatti a loro, potrete creare un profilo per bambini. Questo automaticamente impedirà la visione di tutto ciò che non è adatto alla loro età, e con il Controllo Genitori potrete anche decidere per quanto tempo potranno stare davanti allo schermo.