Amazon ha messo in vendita scontato con le Offerte Esclusive Prime uno zaino del marchio Della Gao. Questo accessorio risulterà incredibilmente utile in qualunque situazione: viaggi, università, lavoro, svago, e può essere acquistato per 28,99€.

Questo zaino ha delle dimensioni davvero interessanti: 32 x 23 x 50 cm, che vi permetteranno di portare al suo interno laptop e notebook fino anche a 17,3 pollici (oltre ovviamente anche a molte altre cose). Col suo peso di 730 grammi invece, risulta molto leggero e trasportabile ovunque ed in qualunque valigia.

Grazie inoltre alle sue due porte sul lato, sarà possibile far passare tranquillamente sia i fili delle cuffiette che dei cavi usb, potendo riporre comodamente i propri dispositivi all’interno dello zaino senza la necessità di averli in mano o in tasca. E con tutte le sue tasche non sarà difficile organizzare tutti i vostri oggetti e separarli tranquillamente in vari scompartimenti.

I materiali con la quale Della Gao ha creato questo zaino lo rendono anche impermeabile all’acqua, così dal non avere problemi anche se il meteo diventasse piovoso. Inoltre la sua elasticità gli permette di poterlo riempire fin oltre le sue normali capacità, in modo che non abbiate problemi in qualunque situazione.