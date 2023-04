E’ di qualche giorno fa la notizia relativa all’aggressione subita da uno studente siciliano durante un viaggio di istruzione a Caserta. Secondo quanto riferito, il ragazzo sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi proprio davanti la Reggia di Caserta, una delle mete della gita, che gli avrebbero strappato la catenina dal collo e lo avrebbero malmenato. Il docente che accompagnava la scolaresca sarebbe intervenuto per difendere l’alunno, ma purtroppo ha riportato la frattura del setto nasale. Vediamo come sono andate effettivamente le cose.

Studente aggredito davanti la Reggia di Caserta in gita

Il gruppo di studenti siciliani ed i loro accompagnatori sono stati vittime di un episodio di bullismo da parte di quattro giovani stranieri. Provenienti da una scuola superiore di Catania, erano giunti a Caserta, per la precisione davanti la Reggia, che avrebbero dovuto visitare da lì a breve. Davanti l’edificio, i ragazzi si stavano organizzando insieme ai due docenti accompagnatori per entrare, ma si sono dovuti fermare a pochi passi dal cancello per via di un’aggressione ai danni di uno degli studenti. Questo, sarebbe stato preso di mira da quattro giovani, due maggiorenni e due minorenni, tutti di nazionalità straniera, che gli si sono avvicinati ed hanno iniziato ad aggredirlo verbalmente con insulti di vario tipo. Non si sarebbero fermati, però, solo alle parole.

Docente ferito mentre cerca di difendere alunno

L’aggressione, che si è svolta in pochi istanti davanti agli occhi dei presenti, increduli per quanto stesse accadendo, si è poi evoluta. Sarebbero infatti seguite spinte, scossoni e minacce. Quindi, gli aggressori sarebbero passati alle mani cercando di rubare degli oggetti ai ragazzi. Uno di questi sarebbe perfino riuscito a strappare dal collo di uno degli studenti una collanina, procurandogli una ferita.

E’ a questo punto che un professore è intervenuto con l’intento di difendere i suoi alunni, ma è stato a sua volta picchiato. E’ quello a cui è andata peggio: si è procurato infatti la frattura del setto nasale. I presenti, nel frattempo, avevano allertato la polizia. Gli agenti di Caserta, giunti sul posto, hanno provveduto ad identificare e denunciare i quattro giovani responsabili dell’aggressione. Fortunatamente, il tutto si è risolto per il meglio, non ci sono state conseguenze gravi, ed a parte il professore tutti gli altri ne sono usciti indenni. Naturalmente, è rimasta solo tanta paura per gli studenti presenti, che sicuramente non scorderanno facilmente questa gita. E non per ricordi piacevoli, come normalmente i viaggi di istruzione comportano.

