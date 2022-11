Ormai gli altoparlanti intelligenti sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana, e sono sempre più presenti nelle case di molte persone. Se però voi non ne aveste ancora uno, ma vi piacerebbe comprarlo, oggi vi consigliamo l’offerta di Amazon proprio sul suo Echo Dot di 4ª Generazione, che ora potrete acquistare a 34,99€, invece di 59,99€.

Questo piccolo (10 x 10 x 8,9 cm) dispositivo di forma sferica può rendervi la vita estremamente più comoda. Grazie al microfono potrete gestire tutti i comandi da impartire direttamente tramite la vostra voce. Inoltre, avendo Alexa incorporata, potrete domandarle qualunque cosa vi passi per la testa e riceverete sempre una risposta.

Potrete chiederle di impostarvi un timer, che tempo fa fuori, di fare una ricerca su Google per voi o anche solo di tenervi compagnia. Inoltre potrete anche gestire e riprodurre qualsivoglia brano voi vorrete per avere sempre l’atmosfera adatta ad ogni situazione.

Inoltre potrete anche collegare l’Echo Dot 4ª Generazione alle vostri luci di casa, per organizzare l’illuminazione al meglio e più comodamente. Oltre che ovviamente riuscire a settorizzare ogni parte della vostra casa. Se eravate in cerca di un altoparlante intelligente non potrete non cogliere quest’occasione al volo.