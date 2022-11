Non hai un minuto da perdere su Amazon dove puoi far diventare i tuoi sogni realtà. Se da tempo sognavi di poter richiamare Alexa con un solo gesto, allora Echo Dot di 3a generazione deve diventare tuo.

In promozione su Amazon al 50%, risparmi esattamente la metà e spendi appena 24,99€ per portarlo a casa. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni non sono un problema. Ricorda che con Amazon Prime attivo sul tuo account, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Echo Dot di 3a generazione: tutto quello che ti serve

Nonostante sia il dispositivo più piccolo della serie, Echo Dot di 3a generazione è un vero fenomeno. Lo metti dove vuoi e lo utilizzi in casa con un semplice comando vocale.

La potenza di Amazon Alexa è veramente tanta. Infatti puoi gestire di tutto e di più. Vuoi qualche esempio?

puoi effettuare chiamate;

ascoltare musica, aud i olibri e ricette;

aud olibri e gestire i dispositivi connessi;

connessi; impostare sveglie e timer;

e chiedere informazioni.

Queste sono solo alcune delle possibilità che ti riserva, non scordare che hai a disposizione le skill con cui personalizzi l’assistente ai massimi livelli. Non devi far altro che scaricare l’applicazione Alexa sul tuo smartphone e dare via alla creatività.

Ti dirò, ha una cassa integrata che si fa amare. Certo, se vuoi puoi collegare anche un altoparlante esterno con cavo o Bluetooth, ma fatti dire che anche da sola pompa la musica senza compromessi.

Stai ancora aspettando? Non perdere la tua occasione.

Collegati immediatamente su Amazon e porta a casa il tuo Echo Dot di 3a generazione a soli 24,99€ grazie allo sconto del 50%. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime attivi.